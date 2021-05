MotoGP (Italie): une victoire pleine d’émotions pour Quartararo

Troisième victoire de la saison pour Fabio Quartararo, ce dimanche sur le circuit du Mugello. Le pilote français conforte sa place de leader au classement des pilotes au terme du Grand Prix d’Italie marqué par le décès de Jason Dupasquier, quelques heures avant le départ.

Au terme d’une partition maîtrisée de bout en bout, Fabio Quartararo a immédiatement pointé les doigts vers le ciel. Le Français a célébré sa sixième victoire en MotoGP lors du Grand Prix d'Italie avec une pensée pour Jason Dupasquier. Le décès du pilote suisse de 19 ans a été annoncé moins de deux heures avant la course après une grosse chute en Moto3 ce samedi.

Quartararo: "À chaque tour, je pensais à Jason"

"À chaque tour, je pensais à Jason, a déclaré Quartararo au micro de Canal+. Cette course est pour lui et pour toute sa famille." La joie du pilote Yamaha n’est pas à la hauteur de sa performance du jour, car l’important était ailleurs pour beaucoup. Après la course, Johan Mir, troisième, disait qu’il était "difficile de mettre le casque sur la tête".

Pourtant, le leader du classement des pilotes a dompté toute la concurrence et ce dès le départ. Parti en pole, une fois débarrassé de Bagnaia, qui a chuté, et de Zarco, "El Diablo" s’est envolé. Un départ fort, "faire un cap sur le deuxième", telle était la stratégie de Quartararo ce dimanche. Johann Zarco n'a effectivement pu suivre que quelques tours.

Zarco s'en sort bien, Quartararo trône en tête

L’autre Français en lice ne sera ensuite pas parvenu à tenir Oliveira (2e), auteur d’une fantastique remontée (7e sur la grille) ni les Suzuki de Mir et Rins. Dont la chute dans le final a permis à Zarco de récupérer la quatrième place de la course et la deuxième du général, deux unités devant le malheureux Bagnaia.

Un mal pour un bien pour Zarco, alors qu’il pensait que sa moto "allait être foutue pour la course" après un accrochage avec Bastianini… avant le départ. En tête du classement des pilotes, Quartararo caracole avec 24 points d’avance sur son compatriote une semaine avant le septième Grand Prix de la saison à Barcelone.