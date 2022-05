MotoGP: "Je ne m’amuse pas", Quartararo frustré après le Grand Prix de France

Quatrième du Grand Prix de France ce dimanche, le champion du monde en titre de MotoGP Fabio Quartararo (Yamaha) est bien conscient qu'il doit cette place aux chutes de ses rivaux, plus qu'aux performances de sa moto, qui ne lui aurait jamais permis de réaliser pareil résultat.

Fabio Quartararo, arrivé quatrième du Grand Prix de France moto dimanche, estime qu’il n’est "pas le favori du championnat". S’il conserve la tête du championnat du monde avec quatre petits points d’avance sur l’Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), Quartararo avoue qu’il ne s’amuse pas en course: "Je n’arrive pas à trouver le plaisir que me procure les essais", a-t-il reconnu.

Parti 4e, le champion du monde en titre est tombé à la huitième place dès l’entame de la course avant de se retrouver à la lutte pour le podium mais sans jamais parvenir à prendre le dessus, la faute au potentiel de sa moto qui ne lui permet pas de porter des attaques comme il le voudrait.

"Il va falloir être très fort..."

"J’ai besoin d’une moto qui me donne l’opportunité de pouvoir faire un dépassement, a-t-il imploré, presque dépité. Je n’ai pas l’opportunité de me créer un dépassement. Nakagami m’a passé dans la ligne droite et directement j’ai pu le passer au troisième virage parce qu’il venait juste de me passer et que j’arrive à rester collé. Mais dès qu’un pilote est à cinq ou dix mètres ce n’est pas possible de tenter quelque chose, ils freinent tous très très tard. Au championnat du monde MotoGP, on n’arrive pas à faire beaucoup plus. C’est là que j’ai du mal, je n’arrive pas à faire ce pas en avant."

Pessimiste mais pas complètement résigné, Quartararo attribue sa quatrième place au facteur chance: “J’ai fini quatrième mais trois pilotes devant moi sont tombés, Marc (Marquez) a fait une erreur devant moi… J’ai eu de la chance, les autres sont partis à la faute. C’est très difficile pour nous de faire des dépassements. Une petite erreur et ton résultat en course est terminé. Je ne suis même pas énervé. Je m’y habitue, je n’ai pas le droit à l’erreur. C’est de l’expérience prise. Ce ne sont pas des bons moments à passer mais c’est comme ça, il va falloir être fort.”