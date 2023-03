MotoGP: la course sprint, comment ça marche ?

Ce samedi à Portimao (Portugal), la Moto GP va inaugurer un tout nouveau format: la course sprint. Cette épreuve, censée redynamiser la discipline et offrir une meilleure expérience pour les fans, aura lieu lors de chaque week-end de Grand Prix. Explications.

Une séance d’essais supprimée

Cette saison, les vendredis, comme d’habitude, les pilotes participent à deux séances d’essais libres. Elles sont néanmoins plus longues qu’avant. La première dure 45 minutes, la seconde une heure. Le classement combiné de ces deux sessions décide des pilotes directement qualifiés pour la Q2, le lendemain.

La troisième séance d’essais libres se déroule toujours le samedi, pendant trente minutes. Ensuite, pas de séance d’essais n°4. A la place se tiennent les deux manches de qualifications, qui sont donc avancées au samedi matin.

Des points distribués

Le samedi après-midi sera le moment de la course sprint. A 15h, comme lors du départ du Grand Prix le dimanche, les pilotes se placent sur la grille en fonction de leurs résultats en qualifications. Lorsque le départ est donné, la course se déroule normalement et il faut franchir la ligne d’arrivée le premier.

La longueur de la course sprint est plus courte: elle correspond à 50% (ou environ) de la distance de la course du dimanche. Le résultat de la course sprint n’a aucune incidence sur la grille de départ de la course du lendemain mais il distribue des points aux neuf premiers dans cet ordre : 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 point.