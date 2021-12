JO, Alaphilippe, Quartararo... Revivez les dix plus grands moments de l'année avec les commentaires de RMC

Des médailles en or glanées aux Jeux olympiques de Tokyo au 2eme titre de champion du monde de Julian Alaphilippe en passant par le premier de Fabio Quaratararo en MotoGP et l'exploit XXL des rugbymen tricolores face aux All Blacks, l'année 2021 a été intense et pleine d'émotion pour le sport français. Il a fallu faire un choix, mais voici 10 moments inoubliables à l'antenne. Frissons garantis.

Les Bleus et Benzema triomphent en Ligue des nations

Après la victoire renversante face à la Belgique en demi-finale (3-2), l'équipe de France est allée chercher sa première Ligue des nations face à l'Espagne (2-1) après un nouveau scénario de dingue. Mené, les Bleus ont renversé la Roja grâce à un but exceptionnel de Karim Benzema et une réalisation de Kylian Mbappé. Un premier titre en sélection pour le joueur du Real, absent en Russie trois ans auparavant.

Le XV de France signe une victoire historique face aux Blacks

Eclatant. Spectaculaire. Iréel. Les mots ne manquent pas pour qualifier la performance historique du XV de France face à la Nouvelle-Zélande au Stade de France lors de la Tournée d'Automne (40-25). Portés par un doublé de Mauvaka et une prestation XXL de Romain Ntamack, les Bleus s'imposent et signent une victoire de prestige à deux ans de la Coupe du monde 2023, où ils affronteront les Blacks en ouverture.

>> Le goal replay de la victoire des Bleus face à la Nouvelle-Zélande avec les commentaires RMC

Le magnifique doublé "arc-en-ciel" de Julian Alaphilippe

Un an après sa performance majucule à Imola, Julian Alaphilippe a de nouveau fait chavirer le coeur des Français en réalisant un nouveau numéro le 26 septembre à Louvain. Porté par un public en transe, "Loulou" a attaqué à 17 kilomètres de l'arrivée pour surprendre les favoris, Wout Van Aert en tête. Il devient par la même occasion le sixième cycliste à conserver sa couronne mondiale et le premier Français.

Fabio Quartararo sur le toit du monde en MotoGP

Cette fois-ci, c'est la bonne. Après avoir frolé l'exploit en 2020, Fabio Quatararo est devenu le premier Français champion du monde de Moto GP à l'issue du GP d'Emilie-Romagne, à seulement 22 ans. Il brise ainsi l'hégémonie italo-espagnole lors d'une course marquée par la chute de Francesco Bagnaia, pourtant en tête à quatre tours du drapeau à damier.

>> Le replay du sacre de Fabio Quartararo avec les commentaires RMC

F1 : Esteban Ocon roi de Hongrie

On attendait un nouveau duel Lewis Hamilton-Max Verstappen lors du Grand Prix de Hongrie ? Que nenni ! Esteban Ocon a su profiter des faits de courses pour s'emparer de la tête de la course au 5e tour pour ne plus la lâcher, sauf à Fernando Alonso aux 38e et 39e tour. Le pilote Alpine signe sa première victoire en Formule 1 et devient le 14e Français à triompher en F1.

>> Le replay de la victoire d'Esteban Ocon lors du GP de Hongrie avec les commentaires RMC

JO: le handball français sur le toit de l'Olympe

Les Bleus de Nikola Karabatic, Luc Abalo et Mickaël Guigou tiennent leur revanche et glanent le troisième titre olympique de l'équipe masculine face à leur meilleur ennemi, le Danemark (25-23). A Tokyo, le handball français entre dans une nouvelle dimension puisque les filles d'Olivier Krumbholz sont allées chercher l'or olympique face à la Russie (30-25), le seul titre qui leur manquait (deux Mondiaux, une couronne européenne), cinq ans après la désillution de Rio face à cette même Russie. Que la revanche est belle, surtout sous les yeux des Bleus !

JO : la folie des volleyeurs français

1h13 après les Bleus du handball, l'équipe de France de volley a renversé des montagnes pour s'imposer au forceps face à la Russie au terme d'une finale ébouriffante conclue au tie-break (3-2). Portés par un Earvin Ngapeth en feu, les Bleus effacent donc la déception de l'Euro 2019 organisé à domicile (4e) en réalisant une finale à l'image de leur tournoi: improbable et renversant.

JO : Clarisse Agbégnénou, porte-drapeau dorée

Cinq ans après la tristesse de Rio, Clarisse Agbégnénou n'a pas caché ses larmes à Tokyo, lorsqu'elle a réussi à immobiliser la Slovène Tina Trstenjak en finale des -63 kg lors du golden score. Une belle revanche pour la judoka après l'argent à Rio, qui a fait honneur à son statut de porte-drapeau de la délégation française en remportant le seul titre qui manquait à son immense palmarès.

>> Le replay de la médaille d'or de Clarisse Agbégnénou avec les commentaires RMC

JO : au judo, un bonheur collectif

La joie individuelle de Clarisse Agbégnénou a ensuite laissé place aux larmes collectives, puisque la France a triomphé du Japon, chez lui, lors de la finale par équipes mixtes (4-1), aux côtés de Romane Dicko, Axel Clerget, Sarah-Léonie Cysique, Guillaume Chaine, Margaux Pinot, Amandine Buchard, Alexandre Iddir, Kilian Le Blouch, Madeleine Malonga et Teddy Riner. Ce succès vient couronner une moisson exceptionnelle du judo français, qui repart de Tokyo avec huit breloques (deux en or, trois en argent et trois en bronze).

>> Le replay du sacre des Bleus lors de la finale par équipes mixtes avec les commentaires RMC

JO : Batum s'envole dans le ciel de Tokyo

Si les Bleus ont ramené une belle médaille d'argent de Tokyo après leur défaite face aux Etats-Unis, ils le doivent à Nicolas Batum, auteur d'un contre monumental sur l'ultime action face à la Slovénie en demi-finale (90-89).

Alors que la France mène d'un point, le joueur des Clippers s'élève plus haut que Klemen Prepelič pour contrer son lay-up à deux secondes du buzzer pour offrir à la bande de Vincent Collet pour ticket pour le paradis. Une action qui restera à coup sûr dans les annales du basket français et des Jeux olympiques.