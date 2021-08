MotoGP: Martin remporte le GP de Styrie, Quartararo sur le podium

Leader du classement des pilotes, Fabio Quartararo s'est classé troisième du Grand Prix de Styrie remporté ce dimanche par Jorge Martin et marqué par un drapeau rouge après un accident spectaculaire. Johann Zarco termine 6e.

Fabio Quartararo reste sur son trône. À nouveau sur le podium d'un Grand Prix, le Français accroît son avance au championnat du monde, à huit course de la fin de saison. C'est le jeune espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), 23 ans, qui a signé sa première victoire en carrière, ce dimanche, au terme des 27 tours de course du Grand Prix de Styrie.

Un dimanche marqué par un accident spectaculaire dans le deuxième tour entre Pedroza et Savadori. Le pilote italien a même été évacué sur civière, conscient, alors que les motos ont pris feu après l'accrochage. Une image impressionnante mais visiblement sans plus de conséquences.

Quartararo s'envole au classement des pilotes

Après plus d'une demi-heure d'interruption causée par le drapeau rouge, la course a pu reprendre et Martin a pu conserver la tête alors qu'il était parti en pole position. De quoi remporter un premier succès devant tous les cadors du paddock. Derrière lui, Mir a pris la deuxième place devant Quartararo, qui a profité de la chute de Miller en fin de course pour sécuriser son podium.

Heureux de la victoire de son jeune concurrent, le Français rappelait que l'objectif était le podium, alors qu'il est parti en troisième position. Le pilote Yamaha reste en tête du classement des pilotes avec 40 points d'avance sur son compatriote Johann Zarco, 6e de la course. Rendez-vous désormais le week-end prochain sur ce même Red Bull Ring de Spielberg pour le Grand Prix d'Autriche.