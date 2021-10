MotoGP: Nice s'habille aux couleurs de son champion Quartararo

Premier champion du monde français de l'histoire de la MotoGP, Fabio Quartararo est un enfant de Nice. Et depuis le week-end passé, la cité azuréenne le met à l'honneur, sur les murs, les panneaux publicitaires et même... les trams.

Fabio Quartararo est attaché à sa ville natale, et c'est réciproque. C'est au Centaure Club de Nice qu'il a effectué ses premiers tours de roue sur mini-moto, inspiré par un papa coureur ayant participé deux fois au Bol d'Or. Etienne est aujourd'hui serrurier. Avec sa femme Martine, coiffeuse, ils habitent toujours la ville et ont fait le court déplacement jusqu'en Italie, dimanche, pour célébrer le tout premier titre de champion du monde de MotoGP de leur fiston.

Derrière son écran, le maire de la ville Christian Estrosi, ex-pilote de moto, ne quittait pas des yeux le jeune homme dont il est proche, vivant chaque tour de piste avec émotion. Quelques minutes après la fin de la course et le titre de Fabio Quartararo, il s'exprimait d'ailleurs sur RMC: "Fabio est un magnifique champion, on a vu ce garçon construire une maturité saison après saison, lançait-il. C'est un exploit. Que le champion du monde soit niçois, c'est une vraie joie. Nice va fêter son champion aujourd'hui, demain et les semaines qui viennent comme il se doit. On va organiser les choses en grand comme pour Camille Muffat, Charlotte Bonnet, Clément Lefert, Hugo Lloris, Mathieu Faivre. A chaque fois, Nice sait honorer ses champions. Cette victoire est hors du commun."

Des trams à l'effigie d'El Diablo

Après les paroles, place aux actes. Depuis dimanche, des affiches sont accrochées devant l'hôtel de ville, et les panneaux publicitaires, de la place Masséna ou de l'avenue Jean-Médecin, font défiler ce même message: "Fabio Quartararo, champion du monde de MotoGP. Fiers de notre champion niçois."

Fabio Quartararo sur les trams niçois © RMC Sport

L'hommage est à l'initiative de Christian Estrosi, qui devrait prochainement recevoir le pilote de 22 ans. Si le maire ne sait toujours pas s'il pourra accueillir "El Diablo" avant la fin du championnat du monde, Nice continue de célébrer son champion.

Mercredi soir, au centre de maintenance, les trams de la ville ont ainsi été "stickés" à l'effigie de Fabio Quartararo. Dès ce jeudi, une rame des lignes 2 et 3 circulera dans la cité azuréenne, habillée du visage du pilote et de ces mots: "Issa Nissa", "un Niçois dans la légende".