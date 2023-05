MotoGP: pour ses 30 ans, le Grand Prix de France va réserver de nombreuses surprises

Ce week-end au Mans, le Grand Prix de France aura une dimension doublement historique. La course française fêtera ses 30 ans, au moment où le MotoGP célèbrera le 1.000e Grand Prix de son histoire.

C’est un hasard du calendrier que les organisateurs accueillent avec plaisir. Ce week-end, la manche française du championnat du Monde de MotoGP va cumuler deux anniversaires: les 30 ans du Grand Prix de France et le 1.000e Grand Prix de l’Histoire. Des événements sont prévus tout au long des quatre jours pour marquer le coup. Et tenter de plaire autant que l’an passé, où le GP a été désigné meilleur Grand Prix de la saison par l'IRTA, l'association des équipes de MotoGP, Moto2 et Moto3. Une récompense méritée, selon le pilote Fabio Quartararo: "Le public est la chose la plus impressionnante. J’ai été énormément surpris l’année dernière. Je pense que c’est le Grand Prix où il y a le plus de choses à faire pour les spectateurs."

Exposition sur Agostini, défilé, jeu concours

"Vues les distinctions qu’on a eues l’année dernière, humblement, on va essayer de garder le leadership, sourit le promoteur du GP Claude Michy. Tout ce qui est intérêt du public et des médias, avec nos deux pilotes fantastiques, la qualité des courses, fait que nous sommes portés. Il faut travailler tous les détails." Les passionnés les plus pressés pourront se retrouver dès ce mercredi 10 mai. Un défilé de 1.000 motards est prévu dans les rues du Mans en direction du circuit Bugatti. Avec un accueil spécial à l’arrivée, que l’organisation ne souhaite pas dévoiler...

Sur place, le week-end, Le Mans accueillera la légende Giacomo Agostini, pilote le plus titré de l’histoire avec quinze couronnes mondiales. L’Italien sera mis à l’honneur dans le cadre de l’exposition: "L’exposition Giacomo Agostini: La course, ma passion, ma vie!", située en plein cœur du village. Quatre concerts sont aussi prévus, répartis sur les soirées de vendredi (Engine et Celkit) et samedi soir (Five et Tambours du Bronx). Tom Pagès, star mondiale du Freestyle, sera présent le samedi soir lors du show mécanique.

Nouveau record d’affluence?

Pour cette édition 2023, de nouvelles tribunes éphémères ont été installées et le record d’affluence, un peu plus de 110.000 spectateurs l’an dernier, le dimanche, pourrait être battu. "Au niveau de la fréquentation, en 2022, on était un peu au maximum. On ne va pas aller beaucoup plus loin car il faut aussi une qualité de confort pour le public", annonce Claude Michy. Ces spectateurs pourront participer à un jeu concours, avec comme lots une moto Honda CB750 Hornet, un casque, un blouson, des bottes...

De nombreux invités seront aussi présents, notamment issus du monde du sport automobile comme Jacky Ickx, René Arnoux ou encore Jacques Laffite. En attendant la suite… "Il y aura en plus un certain nombre de surprises qu’on annoncera qu’au dernier moment", sourit Michy. Avec une victoire française ? "C’est pour cette année, répond-il. J’ai commandé la Marseillaise".