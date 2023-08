Basket: la France poursuit son sans-faute en dominant le Japon à huit jours du début de la Coupe du monde

Pour l'avant-dernier match de préparation des Bleus avant la Coupe du monde de basket, l'équipe de France a dominé le Japon (88-70) à Tokyo. De bon augure avant le dernier match de préparation contre l'Australie dimanche, et surtout, du premier match de la compétition contre le Canada le 25 août.

Sixième match de préparation pour l'équipe de France. Sixième victoire. Un sans-faute et un statut de favori assumé contre le Japon à Tokyo, avec une belle victoire (88-70). Sans Nicolas Batum, ménagé, les Bleus ont pu compter sur Rudy Gobert et ses 16 points, et aussi sur les 10 points d'Evan Fournier, qui fêtait sa 100ème sélection.

Du côté du Japon, les locaux de l'Ariake Arena n'ont pas pu voir le nouveau joueur des Phoenix Suns Yuri Watanabe, qui s'est blessé lundi à la cheville droite contre l'Angola.

Un début de match poussif

Les Bleus étaient présents offensivement mais ont eu du mal à contenir la vivacité des joueurs japonais comme Keisei Tominaga, qui a inscrit 20 points. Le style de jeu des Japonais est assez atypique. Pour compenser leur manque de taille, ils s'appuient sur des dribbles fulgurants et des schémas qui favorisent la prise de tirs à trois points. Cette particularité empêche les Bleus de s'adapter rapidement au début du match.

Troisième quart-temps décisif

Jusqu'au troisième quart-temps, l'écart est de cinq ou six points, jusqu'à que les Bleus prennent l'avantage en étant supérieurs physiquement et techniquement, avec moins de pertes de balles. Les intérieurs comme Rudy Gobert et Moustapha Fall font ressentir leurs présences dans la raquette. Grâce à cette domination, les Bleus n'abusent pas des tirs à trois points et creusent l'écart (70-57), qu'ils élargiront encore plus dans le dernier quart-temps.

Un adversaire de taille : l'Australie

Dimanche, l'équipe de France disputera son dernier match de préparation contre l'Australie, la troisième nation au classement FIBA. Les Australiens peuvent compter sur des joueurs talentueux comme Josh Giddey, le meneur de l'Oklahoma City Thunder, et surtout des joueurs d'expérience comme Patty Mills ou Joe Ingles, qui ont tous deux fait un mauvais match mercredi contre le Brésil (défaite 90-86).

Un véritable test pour l'équipe de France, avec une opposition plus relevée, avant leur premier match de la Coupe du monde le 25 août à Jakarta, contre le Canada mené par le redouté Shai Gilgeous-Alexander.