Basket: coup dur pour les Bleus, Ntilikina forfait pour la Coupe du monde après sa blessure à la cuisse

Frank Ntilikina, le meneur de l'équipe de France de basket, est forfait pour la Coupe du monde 2023. Le joueur de 25 ans s'est blessé à la cuisse vendredi soir lors d'un match de préparation et ne pourra pas être rétabli à temps.

Coup dur pour l'équipe de France de basket en vue de la Coupe du monde. Ce samedi, les Bleus ont annoncé le forfait de Frank Ntilikina pour la compétition, qui se déroulera du 25 août au 10 septembre. L'arrière était sorti sur blessure vendredi lors du match de préparation face à la Lituanie (76-70).

"Le nouveau joueur des Charlotte Hornets a passé des examens médicaux à l’arrivée des Bleus en région parisienne samedi matin. Sa blessure à la cuisse n’offre pas les garanties d’un rétablissement satisfaisant dans les temps impartis pour le début de la Coupe du monde le vendredi 25 août, a indiqué un communiqué de l'équipe de France ce samedi. Les staffs technique et médical ont décidé d’un commun accord de ne pas maintenir Frank Ntilikina dans l’effectif."

Par conséquent, un nouveau joueur sera intégré au groupe ces prochaines semaines. L'heureux élu rejoindra directement l'équipe à Tokyo, où la France disputera des matchs de préparation face au Japon le 17 août et à l'Australie le 20. "Ntilikina reprenait confiance dans un registre auquel il n'est plus du tout habitué", notait Vincent Collet ce vendredi soir au moment de partager son inquiétude.

Lessort toujours incertain

Depuis le début de la préparation, l'incertitude plane également sur Mathias Lessort. Présent dans le groupe, le flou demeure sur sa présence en raison d'une blessure à la cheville. "Mathias va rester à Paris encore quelques jours pour se soigner et on espère le récupérer le plus vite possible", a expliqué Vincent Collet au sujet de l'intérieur nommé dans le 5 majeur de l'Euroligue la saison dernière.

"Le processus est un peu plus long que ce qu'on avait estimé initialement mais on est toujours dans l'optique de pouvoir le récupérer avant la Coupe du monde", a déclaré le sélectionneur des Bleus à propos de Lessort. L'équipe de France lancera son Mondial le 25 août contre le Canada à Jakarta. Pour rappel, la compétition est co-organisée par les Philippines, l'Indonésie et le Japon.