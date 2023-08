Basket: "J’ai l’impression d’avoir perdu ma virginité", Gobert plaisante après son premier panier à trois points

Rudy Gobert a inscrit mercredi soir face au Monténégro (80-69) le premier panier à trois points de toute sa carrière. Un petit évènement qui a bien fait rire les joueurs de l’équipe de France, le principal intéressé en tête.

Steph Curry n’a qu’à bien se tenir. Souvent pointé du doigt pour sa palette offensive, jugée pas assez large, Rudy Gobert a vécu un petit évènement dans sa carrière mercredi soir à Montpellier face au Monténégro (victoire 80-69): pour la première fois depuis ses débuts professionnels à Cholet, le pivot des Bleus a inscrit un panier à trois points.

Trouvé en tête de raquette sur une remise en jeu d’Elie Okobo dans le deuxième quart-temps de ce match de préparation à la Coupe du monde (25 août-10 septembre en Asie), Gobert, qui avait manqué ses 28 premiers tirs primés depuis le début de sa carrière, n’a pas hésité une seule seconde à dégainer. La suite appartient à l’histoire.

"J’ai l’impression d’avoir perdu ma virginité ce soir, s’est amusé le triple meilleur défenseur de l’année en NBA (2018, 2019, 2021). C’est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Chaque année, ma confiance augmente avec le travail. Maintenant, elle est à un niveau où je sais que je peux les prendre en match. Il faut que je prenne l’habitude de les prendre en match."

"Mes coéquipiers me font confiance, mon coach me fait confiance, et donc je vais continuer à les prendre, a poursuivi le pivot des Minnesota Timberwolves. La majorité des fans ne savent pas ce qu’il se passe en dehors des matchs. Forcément, ils peuvent être surpris que les joueurs travaillent sur des choses qu’ils ne font pas sur le terrain. Mais avant de le montrer sur le terrain, il faut le travailler."

Fournier: "Je vais prendre ma retraite bientôt"

La réussite de Gobert a par ailleurs beaucoup amusé ses coéquipiers. Dès que le panier est rentré, la plupart des joueurs de l’équipe de France ont immédiatement levé les bras pour célébrer cette grande première. "C’est incroyable, il en a mis plus que moi ce soir", a souri Fournier, un peu modeste au regard de sa belle feuille de de stats (20 points à 3/6 à 3-pts).

En 2015, Fournier avait promis de mettre fin à sa carrière le jour où Gobert "rentre un step-back à trois points (un tir en reculant, ndlr) en NBA". Un jour qui semble de plus en plus proche. "Je vais prendre ma retraite bientôt si ça continue. Je suis content, mais c’est peut-être une mauvaise nouvelle pour la suite, a encore ajouté le joueur des New York Knicks. Une consigne particulière ? Non. Je pense que même le Monténégro n’était pas prêt pour ça. Tout arrive !"

Les Français poursuivront leur préparation face au Venezuela le 7 août, à Orléans, la Lituanie (9 août et 11 août), le Japon (17 août) et l'Australie (20 août). Ils débuteront le Mondial, organisé au Japon, aux Philippines et en Indonésie le 25 août contre le Canada à Djakarta, dans le groupe H, où figurent aussi la Lettonie et le Liban.