Coupe du monde de basket: "C'est un cauchemar", lâche Collet après l'élimination des Bleus

Battue par la Lettonie ce dimanche (86-88), l'équipe de France de basket est déjà éliminée de la Coupe du monde. Une énorme déception pour un groupe qui visait l'or. "Un cauchemar" pour le sélectionneur Vincent Collet.

L'équipe de France de basket est tombée de très haut ce dimanche. Considérés comme l'un des prétendants au titre, les Bleus ont pris la porte dès le deuxième match après un revers face à la Lettonie (86-88). Un scénario catastrophique confirmé dans un quatrième et dernier quart-temps largement dominé par les Lettons (26-12). De quoi susciter de l'incompréhension chez Vincent Collet.

"Comme vous avez pu voir, on menait à la fin du troisième quart temps. Quand on a perdu De Colo, on a perdu le fil. On menait à ce moment-là, on a perdu la raison mais on a gardé le score jusqu'à la fin. On a fait des fautes stupides qu'on n'aurait pas dû faire. On a manqué un switch, des choses qui font la différence, a soufflé le sélectionneur des Bleus en conférence de presse. Tout était contre nous, mais ce n'est pas juste une question de chance. On a perdu l'énergie et l'état d'esprit qu'on avait avant."

Réaction manquée

Déjà groggy par le carton infligé par le Canada (95-65) en ouverture, les coéquipiers de Nicolas Batum, très remonté à l'issue du match, ont vu la Lettonie passer devant à 37 secondes de la fin. "Nous avons eu le lead pendant tout le match, mais ils n'ont jamais abandonné. Félicitations à eux. C'est un cauchemar, avoue Collet. Nous voulions une réaction après le Canada et nous l'avons fait. Mais nous avons souffert de la même chose à la fin, nous n'avions pas le même esprit que ce que demandait la Lettonie."

Avec deux défaites en autant de rencontres, l'équipe de France essuie l'une des plus grosses déconvenues de son histoire. Inquiétant à onze mois des Jeux olympiques à domicile, où les rêves d'or sont peut-être remis en question. "On a besoin de tout le monde à Paris. On a besoin de meilleures conditions. J'en ai rien à foutre de ce qui est politique, il nous faut la meilleure équipe de France possible à Paris", a averti Batum.