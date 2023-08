EN DIRECT - France-Lettonie: après la rouste face au Canada, réaction obligatoire pour les Bleus

La gueule de bois est-elle passée pour les joueurs de l'équipe de France de basket ? Humiliés par le Canada vendredi pour leur premier match de la Coupe du monde en Indonésie (95-65), les Bleus ont "pris un uppercut" par les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander, notamment dans un troisième quart-temps catastrophique (25-8). "On s'est fait marcher dessus physiquement et ça nous a empêcher de nous mettre en place. On s'est pris une branlée, rappelle Evan Fournier. On a perdu, ça fait chier mais on va revenir demain." Dès samedi, les têtes étaient déjà tournées vers la Lettonie, le prochain adversaire dimanche.

"On a eu une réunion, on a revu les images. On est dans la phase de rédemption. On n'a pas le choix. Il faut oublier les calculs, c'est step by step, tempère Vincent Collet. On a partagé un certain nombre de choses, on a questionné les joueurs sur ce qu’il s’était passé. Une fois qu'on leur a laissé la parole, on a fait le bilan [...] Il fallait faire un retour sur hier (vendredi). Il s'est passé quelque chose. Pour démarrer le rebond, il faut purger ce qu'il s'est passé. Ils nous ont cassé la figure. J'attends une réaction globale d'équipe."

