Coupe du monde de basket: pourquoi les Bleus ont mal géré leur communication avant le Mondial, selon Fred Weis

Après la lourde défaite de l'équipe de France contre le Canada (65-95) vendredi, pour le premier match des Bleus de la Coupe du monde à Jakarta (Indonésie), Frédéric Weis, consultant pour RMC Sport, a exprimé sa déception ce samedi dans les Grandes Gueules du Sport. Il estime que les Tricolores n'auraient pas dû annoncer publiquement viser l'or.

Après la déroute de l'équipe de France contre le Canada (65-95), l'heure est déjà aux doutes mais surtout à la remobilisation pour l'équipe de Vincent Collet. Et pour Fred Weis, ancien international français aux 100 sélections, les Bleus n'auraient pas dû annoncer un objectif aussi élevé d'emblée (l'or): "La réponse 'on aimerait faire une demie, on aimerait avoir une médaille' ce n'est pas la même que 'on vise l'or', a-t-il expliqué ce samedi dans les Grandes Gueules du Sport, sur RMC. L'or, c'est autre chose, c'est s'avancer trop. S'en vanter en disant, oui on va gagner l'or, moi ça me dérange."

''Ce qui est grave, c'est de se relâcher comme ça''

Fred Weis relativise toutefois par rapport au niveau supérieur montré par le Canada, mais s'inquiète du manque de combativité de la part des Bleus: ''L'heure est grave oui, parce qu'on ne se rend pas compte que la défaite en soi n'est pas honteuse, perdre contre le Canada n'est pas honteux. Poste par poste, ils sont meilleurs que nous. Ils ont un joueur qui était dans le top 5 de la NBA (Shai Gilgeous-Alexander) et qui est un marqueur de différence. Ce qui est grave, c'est de se relâcher comme ça.''

Les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur

Avec un déficit de 30 points, les Bleus sont d'ores et déjà dos au mur après seulement un match joué. Pour se qualifier au second tour, l'équipe de France n'a plus le droit à l'erreur et doit gagner tous ses matchs dont un probable contre l'Espagne en cas de qualification au second tour. Et encore, une élimination même avec un sans-faute est désormais possible. "Concrètement, on va battre la Lettonie et le Liban. Tu vas te retrouver deuxième de ta poule, avec une victoire de moins que le Canada quand tu vas croiser avec l'Espagne et le Brésil", s'inquiète Fred Weis.

Les Bleus vont devoir montrer un autre visage afin de garder de l'espoir pour la suite de la compétition, et de confirmer leurs ambitions. L'équipe de France affronte la Lettonie, privée de sa star Kristaps Porzingis, dimanche à 15h30 (heure française) à Jakarta.