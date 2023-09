Coupe du monde de basket: "Un fiasco", "la honte"... Parker très dur avec les Bleus après l'élimination

L'ancien meneur de jeu de l'équipe de France de basket Tony Parker a dressé un constat sans concession sur RMC, après l'élimination des Bleus au premier tour du Mondial qu'ils auront achevé prématurément... à la 18e place.

Le chemin de croix des Bleus du basket a pris fin samedi à Jakarta (Indonésie), par une victoire étriquée (87-77) contre la modeste Côte d’Ivoire, mais on n’a pas fini d’entendre parler de cette piteuse élimination de l’équipe de France au premier tour de ce Mondial. Dans Stephen Time sur RMC, Tony Parker, tout juste intronisé au Hall of Fame, a évoqué sur notre antenne le désastre sportif de cette équipe qu’il avait mené au sommet avec sa génération, et ses implications sur le futur des Bleus à moins d’un an des Jeux olympiques de Paris 2024.

"Là, on a vraiment vécu un fiasco, a-t-il lâché d’emblée. J’en ai parlé longtemps avec Nicolas Batum, on a parlé pendant une heure au téléphone, et c’est vrai que c’est très très décevant. Ce n’est pas normal qu’une telle équipe perde au premier tour. On a jamais vu l'Espagne et les Etats-Unis sortir au premier tour. Et c’est dommage, parce que notre génération a travaillé tellement dur pour ramener la France à un certain niveau, pour qu’on se fasse respecter, par la Fiba, les arbitres, les autres pays. C’est tellement dur d’avoir du respect. La Lettonie a fait un super match, ils ont mis des tirs de fou, mais ce n’est pas normal, c’est quand même un peu la honte."

Parker: "De gros choix à faire"

Si le constat est difficile, en attendant le bilan complet que la Fédération française de basket s’apprête à tirer de cet échec, Tony Parker appelle les décideurs à "ne surtout pas paniquer". La légende des San Antonio Spurs pense notamment à son ancien coach Vincent Collet, dont l’avenir s’écrit en pointillés. "Je trouve ça stupide", a estimé Tony Parker pour qui un changement de coach ne peut s’effectuer à quelques mois des Jeux.

Par ailleurs, si changement il doit y avoir au sein de l’équipe, Tony Parker met en garde son ancien coéquipier en club et en équipe de France, Boris Diaw, manager général des Bleus: attention aux équilibres: "Ils vont avoir de gros choix à faire. Si tu ramènes des gros joueurs comme Joël Embiid, Victor (Wembanyama), il faut que ce soit complémentaire avec le reste, car cela pourrait signifier le départ de certains cadres, ce qui peut faire les gros titres. Il faut améliorer l’équipe, il faut des changements, mais ça ne va pas être facile."