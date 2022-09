Eurobasket: Fournier veut prendre sa revanche contre Doncic

Qualifiée pour les demi-finales de l’Eurobasket, l’équipe de France y jouera la Slovénie ou la Pologne, qui s’affrontent mercredi soir. Evan Fournier, lui, aimerait retrouver la Slovénie de Luka Doncic, qui avait balayé les Bleus en poules.

Evan Fournier ne cache pas sa préférence pour les demi-finales : si une rencontre face à la Pologne serait sans doute plus abordable, lui aimerait retrouver la Slovénie de Luka Doncic, la star des Dallas Mavericks. "Pour être honnête, j’aimerais bien rejouer Luka", a-t-il reconnu au micro de RMC Sport, mercredi soir après la qualification difficile face à l’Italie, en quart de finale.

"Quand t’as un joueur qui t’a mis ce qu’il nous a mis en poules, t’aimerais bien le rejouer et gagner, a détaillé le Français. En plus, ce serait un remake de l’été dernier (en demi-finale des Jeux Olympiques, ndlr), ce serait cool."

Il y a une semaine en phase de poules de cet Eurobasket, la France s’était inclinée face à la Slovénie d’un grand Luka Doncic. Le meneur slovène avait inscrit 47 points, en plus de signer 7 rebonds et 5 passes décisives, menant son équipe à la première place du groupe devant l’Allemagne et la France.

"On se met à balbutier notre basket, on se met à hésiter"

En revanche, si les Bleus affrontent bien la Slovénie en demi-finale, ils devront afficher un autre visage que lors des rencontres face à la Turquie et l’Italie, deux rencontres où leurs temps faibles ont failli leur valoir une élimination.

"On se répète : on se met à balbutier notre basket, on se met à hésiter, on manque un peu d’adresse et le match s’inverse", a résumé Evan Fournier pour expliquer les manquements de l’équipe de France. Il faudra régler tout ça avant de recroiser potentiellement la route de Luka Doncic.