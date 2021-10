Euroligue: les matchs de l'Asvel diffusés sur OLTV

Jusque-là uniquement disponibles via un abonnement à EuroLeague TV, les matchs européens de l’Asvel seront également diffusés sur OLTV, à partir de mercredi. Un lien supplémentaire entre les deux clubs de Lyon.

Les supporters de l’Asvel vont avoir une nouvelle option pour regarder les matchs de leur équipe en Euroligue: via OLTV, la chaîne télé de l’Olympique Lyonnais. Les deux clubs ont annoncé ce mardi qu’un accord avait été trouvé avec l’Euroligue et que les 30 prochaines rencontres européennes de l’Asvel seraient diffusées sur ce canal. Le partenariat sera effectif dès mercredi pour le match de l’Asvel face au CSKA Moscou (20 heures).

Depuis le début de la saison, l’Euroligue n’est diffusée sur aucune chaîne française. Pour pouvoir regarder les matchs, il faut passer par EuroLeague TV, disponible sur abonnement. OLTV est elle aussi une chaîne payante.

L'Asvel et l'OL main dans la main

Ce nouveau partenariat signe un nouveau rapprochement entre les deux clubs rhodaniens. Tony Parker, le président de l’Asvel, est vu comme le principal candidat à la succession de Jean-Michel Aulas, à la tête de l’OL. "Maintenant, l’Asvel et l’OL, c’est la même famille. L’OL est entré dans notre capital depuis deux ans et demi et ça se passe très bien. J’espère que Jean-Michel sera avec nous pendant encore très longtemps. Et le jour où il voudra que quelqu’un lui succède, j’espère qu’il sera fier s’il veut que ce soit moi. En tout cas, moi je me prépare", avait-il déclaré sur Canal+ mi-octobre.

Après cinq journées, l’Asvel est 6e du classement d'Euroligue. Après trois victoires consécutives, les Lyonnais se sont inclinés deux fois de suite, contre le Maccabi Tel Aviv et Milan. Mais la défaite en Italie est à relativiser. Face à des Milanais toujours invaincus, l’Asvel a bien failli créer l’exploit mardi dernier (73-72).