NBA: Bilal Coulibaly, coéquipier de Wembanyama à Boulogne-Levallois, se présente également à la draft

Bilal Coulibaly (18 ans), partenaire de Victor Wembanyama aux Metropolitans de Boulogne-Levallois, s’est inscrit à la prochaine draft NBA. Il pourrait être choisi au premier tour au cours de cette draft où la France vise un record.

Bilal Coulibaly tente le grand saut. L’ailier français de Boulogne-Levallois (18 ans, 1,99m), coéquipier de Victor Wembanyama sous le maillot des Metropolitans, s’est inscrit à la prochaine draft NBA. Cette grande cérémonie annuelle, au cours de laquelle les différentes franchises NBA sélectionnent les 60 meilleurs jeunes joueurs de la planète, a lieu le 22 juin prochain.

Peu à peu intégré à l’effectif professionnel de Boulogne-Levallois ces derniers mois, Bilal Coulibaly tourne à 4,2 points, 2,7 rebonds, 6 d’évaluation et 16 minutes de moyenne pour sa première saison en Betclic Elite. Élu MVP d’un match organisé à Nanterre l’été dernier entre Bronny James, le fils de LeBron James, et une sélection de jeunes joueurs tricolores, il peut espérer être drafté en fin de premier tour (parmi les 30 premiers joueurs sélectionnés).

La France peut battre un record

Derrière le phénomène Wembanyama, annoncé comme le N°1 de cette draft, ils sont plusieurs Français à pouvoir espérer être draftés au premier tour, l’assurance de bénéficier d’un contrat garanti: Bilal Coulibaly, donc, mais aussi Rayan Rupert (New Zealand Breakers) ou encore Sidy Cissoko (G-League Ignite). Rupert est attendu aux alentours de la 15e ou 20e place, quand le dernier nommé est projeté aux alentours de la 30e place.

Si les planètes s’alignent, la France peut battre son record de représentants draftés au premier tour lors d’une seule et même draft. La marque de référence est pour l’instant de deux joueurs, établie en 2003 (Mickaël Piétrus et Boris Diaw), 2005 (Johan Petro et Ian Mahinmi), 2008 (Alexis Ajinça et Nicolas Batum), 2013 (Rudy Gobert et Livio Jean-Charles) et 2016 (Guerschon Yabusele et Timothé Luwawu-Cabarrot).

Trois autres jeunes tricolores sont également sur les radars des recruteurs pour cette draft 2023: Nadir Hifi (Le Portel), Malcolm Cazalon (Mega Basket) et Tom Digbeu (AS Alsace). Mais ils sont pour l’instant projetés au-delà du top 60.