Basket: les premières images de Victor Wembanyama dans NBA2K24

Drafté en première position par les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama est très attendu dans le jeu vidéo NBA2K24 qui a diffusé les premières images de la pépite française.

Son avatar est presque aussi attendu que ses premiers pas en NBA. Lundi, l’éditeur 2K Sports a dévoilé les premières images de Victor Wembanyama (19 ans) dans le jeu vidéo NBA2K24. Et le Français, drafté en première position par les San Antonio Spurs, y apparait très réussi dans le maillot blanc de la franchise texane, mais aussi dans la tunique noire devant les fanions rappelant les titres de l’organisation, flottant dans l’AT&T Center.

La note la plus élevée de l'histoire du jeu pour un rookie?

L’ancien joueur de Levallois-Boulogne fait partie des bonus de pré-commande du jeu. Il pourrait se voir attribuer la note la plus élevée de l’histoire du jeu pour un rookie. Il faudra attendre septembre et la sortie pour la découvrir. Le jeu se déclinera en trois éditions cette année: la NBA 2K24 Edition Kobe Bryant, la NBA 2K24 Edition Black Mamba, et la NBA 2K24 Edition 25e anniversaire. Les prix varient entre 59,99 et 149,99 euros en pré-commande.

"Wemby" a prolongé sa longue saison en France par la draft, puis quatre matchs de Summer League avec les Spurs. Il a été laissé au repos pour la fin de la Summer League afin de lui permettre de souffler et de préparer sereinement ses grands débuts en NBA (la saison régulière commencera le 24 octobre). Au début de l’été, il avait annoncé son choix de ne pas disputer la Coupe du monde (25 août-10 septembre) avec l’équipe de France).



"J’ai besoin de m’asseoir avec Gregg Popovich (coach des Spurs, ndlr) pour savoir à quoi vont ressembler les prochains mois, avait-il confié. Quand vais-je pouvoir partir en vacances, quand vais-je reprendre l’entraînement, à quel endroit, à San Antonio ou ailleurs… Comme je ne vais pas jouer la Coupe du monde, j’ai deux à trois mois - deux à trois très bons mois - qui arrivent. Ces mois vont changer ma vie, et je vais sans doute disparaître des médias pendant un mois."