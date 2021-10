Le créateur de Squid Game et LeBron James s'embrouillent sur la fin de la série

Série phénomène depuis sa sortie sur Netflix, Squid Game fait aussi parler dans le monde du sport. Suiveur attentif, LeBron James a critiqué, avec Anthony Davis, la fin de la saison. Critiques qui n’ont pas plu au créateur de la série Hwang Dong-hyuk, qui a répliqué.

C’est une interaction assez insolite qui s’est produite entre la star des Los Angeles Lakers LeBron James et le créateur de la série Netflix Squid Game, Hwang Dong-hyuk. Devant la presse il y a quelques jours, le basketteur avait donné ses impressions, en compagnie de son coéquipier Anthony Davis, sur la fin de la série, qu’il ne trouvait pas à son goût: "Je n’ai pas aimé la fin de la série. Je sais qu’ils essaient d’ouvrir la porte à une seconde saison, mais monte tes fesses dans ce put*** d’avion et va voir ta fille frère. Quest-ce que tu fais mon pote? Il vient de gagner cinq milliards de wons!"

Des remarques qui n'ont pas plu du tout à Hwang Dong-hyuk. Dans un entretien au Guardian, le créateur de Squid Game a répondu au basketteur de 36 ans, en critiquant notamment le film Space Jam 2 le mettant en scène avec son fils Dom: "Avez-vous vu Space Jam 2? LeBron James est cool et peut dire ce qu’il veut. Je respecte ça. Je suis très reconnaissant du fait qu’il ait regardé toute la série. Mais je ne changerai pas ma fin. C’est ma fin. S’il a sa propre fin en tête, il peut peut-être faire sa propre suite. Je vais vérifier et peut-être lui envoyer un message disant "J’ai aimé toute votre show, à l’exception de la fin."

La réaction de LeBron James

Pour conclure cet échange assez insolite, le joueur des Lakers a montré sa surprise via un post Twitter ce mercredi, en réaction à la réponse du Coréen à ses dires: "On est d’accord que ça ne peut pas être vrai hein!? J’espère que non", a-t-il déclaré.

Cet échange aura eu le mérite de faire sourire le joueur, alors que ce jeudi à 2h du matin (heure français) sa franchise affrontera le Thunder d’Oklahoma City et tentera de rester sur sa bonne dynamique, avec deux victoires consécutives face aux Memphis Grizzlies (121-118) et aux San Antonio Spurs (121-125).