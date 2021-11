NBA: ambiance électrique à Detroit, LeBron James expulsé

Les Lakers l’ont emporté (121-116) dans la douleur à Detroit au terme d’une soirée marquée par une bagarre générale et l’expulsion de LeBron James, fait rare en NBA.

Soirée très tendue à Detroit, la nuit dernière, entre les Lakers de Los Angeles et les Pistons. LeBron James a été expulsé pour avoir frappé Isaiah Stewart au visage, alors que les deux joueurs luttaient pour la balle au rebond après un lancer-franc, à neuf minutes de la fin du troisième quart-temps.

Le King a alors fait mine de s’excuser immédiatement auprès de son adversaire, lequel s'est relevé assez rapidement, le visage ruisselant de sang, avant de se rapprocher dangereusement de la star des Lakers. L’ambiance est subitement devenue électrique. Stewart a essayé à plusieurs reprises de se venger, provoquant une énorme échauffourée, mêlant membres des staffs ainsi que la sécurité.

Le pivot a même tenté de fausser compagnie à sa garde rapprochée qui l'accompagnait sur le chemin des vestiaires pour courir après LeBron James et se lancer dans une nouvelle bagarre, qui n’a cependant pas eu lieu cette fois-ci. James a été sanctionné d'une faute flagrante de niveau 2, “pour un contact inutile et excessif au niveau de l’épaule”, et a été expulsé, pour la deuxième fois de sa carrière seulement.

"Tout le monde au sein de la ligue sait que LeBron n'est pas un sale type", a déclaré Anthony Davis. "En fait, quand il a su qu'il l'avait frappé, il s'est retourné vers lui en disant : 'Oh, c’est ma faute, je ne voulais pas.” "James a reçu un coup de coude (de Stewart) sur la cage thoracique, ce qui était une faute, et il essayait de se débarrasser de lui au contact", a déclaré Frank Vogel, le coach des Lakers.

Westbrook surpris d’apprendre sa sanction en conférence de presse

Stewart a lui été sanctionné de deux fautes techniques en raison de “plusieurs actes antisportifs pendant l’altercation”, et a été expulsé, alors qu’une faute technique a été prononcée à l’encontre de Russell Westbrook. Particulièrement virulent dans la mêlée, le meneur de jeu des Lakers n’est pas à l’abri d’une sanction rétroactive. Il a entendu parler pour la première fois de sa sanction lors de la conférence de presse d’après-match, et semblait très surpris.

"Pourquoi j'ai eu une technique ? Je ne savais pas que j'avais une technique. Wow, c’est intéressant. Eh bien voilà, le simple fait d’être Russell, je suppose. Quand vous êtes Russell Westbrook, ils essaient juste de faire n'importe quoi, apparemment. Eh bien, peu importe. ... Ils devaient mettre la faute sur quelqu’un. Je suis la personne la plus facile à blâmer. Pourquoi pas moi ?"

Malgré l’expulsion de LeBron James, les Lakers se sont appuyés sur Anthony Davis pour faire la différence dans le dernier quart-temps face à des Pistons soudainement grippés en attaque et s’imposer sur le fil (121-116).