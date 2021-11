NBA: Kanter clashe LeBron James sur la Chine

Le Turc Enes Kanter a taclé la position de LeBron James concernant la Chine. Le pivot turc regrette l’hypocrisie supposée de la star entre sa défense des luttes sociales et son goût pour l’argent.

Enes Kanter multiplie les prises de parole contre la Chine ces derniers mois. Le pivot turc de Boston a cette fois taclé LeBron James, dans une publication sur les réseaux sociaux. Le Turc de 29 ans, déjà en conflit avec le dirigeant de la Turquie Recep Tayyip Erdogan, a regretté jeudi de voir la star des Lakers lutter contre les inégalités sociales mais sans prendre position contre la situation en Chine.

"L’argent au-dessus de la morale pour le Roi LeBron James, a écrit Enes Kanter sur sa page Facebook. Triste et dégoûtant de voir comment les athlètes prétendent se soucier de justice sociale."

"Ferme-là et dribble"

En plus de ses mots, le Turc le plus célèbre de la NBA y a joint une photo d’une paire de chaussures et où l’argent prend le dessus sur les valeurs morales selon le design créé sur-mesure. Le pivot des Celtics reproche au joueur de Los Angeles de ne pas se mouiller sur la Chine, afin d’y préserver ses intérêts économiques et la vente de ses produits dérivés pour son équipementier Nike.

"C’est vraiment 'Ferme-là et dribbles' quand le Big Biss chinois le dit, a encore lâché le géant de Boston. Vous-êtes-vous renseigné sur le travail d’esclave de ceux qui ont fabriqué vos chaussures? Ou-est-ce que cela ne fait pas partie de vos recherches."