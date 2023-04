NBA: Dillon Brooks expulsé après un mauvais geste sur LeBron James

Le match 3 entre les Lakers et les Grizzlies, remporté par Los Angeles (111-101), a été marqué par la vilaine faute de Dillon Brooks sur LeBron James. L'ailier de Memphis, qui a multiplié les provocations envers le "King" ces derniers jours, a été exclu pour une manchette dans les parties intimes de son adversaire.

Le duel entre Dillon Brooks et LeBron James était scuté de très près ce samedi, lors du Game 3 entre les Los Angeles Lakers et les Grizzlies de Memphis, pour le premier tour des play-offs de la conférence ouest. Alors que les deux équipes étaient à égalité avant de poser leurs valises à LA pour les deux prochaines rencontres, le premier duel à la Crypto.com Arena a tourné en faveur des Angelinos, qui reprennent la main dans la série (111-101) malgré un retour tonitruant de Ja Morant chez les Grizz' (45 points).

Mais le match a surtout été marqué par le duel entre Dillon Brooks et LeBron James. Dans la semaine, le joueur de Memphis avait provoqué le "King". "Je lui ai juste fait savoir qu’il ne pouvait pas me prendre en un-contre-un. Il ne le fait pas. Il peut regarder les vidéos. Il ne m’avait jamais pris en un-contre-un avant ce moment-là. Quand il est sorti, il était fatigué. Donc j’ai fait mon travail, avait déclaré Dillon Brooks. Je m’en fous, il est vieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Je l’attendais. Je m’attendais à ce qu’il fasse ça lors des Game 4 et 5. Il voulait dire quelque chose quand j’ai eu ma quatrième faute. Il aurait dû dire ça plus tôt. Mais je chatouille les ours. Et puis, je ne respecte personne tant qu’ils n’ont pas inscrit 40 points face à moi."

"J’ai essayé de me relever, de protéger mes bijoux de famille"

Samedi soir, le face-à-face entre les deux hommes a rapidement tourné à l'avantage des Lakers et LeBron James, auteur de 25 points lors du Game 3. Le meilleur marqueur de la NBA a d'ailleurs fait craquer son adversaire, coupable d'une faute grossière sur James en début de troisième quart-temps. Une manchette dans les parties intimes qui lui a valu une expulsion. Et peut-être une suspension si la NBA décide de se saisir du dossier.

Si Dillon Brooks a refusé de s'exprimer - ce qui est assez rare - LeBron James a longuement été interrogé sur l'ailier de Memphis en conférence de presse. Et il n'a pas voulu tomber dans le piège de son adversaire. "Je me suis juste concentré sur le plan de jeu. Il restait encore beaucoup de temps à jouer après cet incident. J’ai essayé de me relever, de protéger mes bijoux de famille, et de passer à l’action suivante."

L'avance des Lakers acquise en première mi-temps s'est réduite en fin de match après une poussée tardive des Grizzlies, portés par Ja Morant (45 pts), qui faisait son retour de blessure, mais s'est à nouveau blessé à la jambe en toute fin de match. Le match 4 entre les deux équipes est prévu lundi soir à Los Angeles.