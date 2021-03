NBA: grosse blessure pour James, inquiétude pour la fin de saison

LeBron James a subi une terrible blessure à la cheville dans la nuit de samedi à dimanche lors de la défaite des Lakers contre Atlanta (94-99). La star de la NBA et de la franchise de Los Angeles est indisponible jusqu'à nouvel ordre et pourrait rater plusiers semaines voire mois.

Champion NBA en titre, les Lakers ont perdu très gros ce week-end. Outre la défaite concédée au Staples Center face à Atlanta (94-99) lors de la saison régulière, la franchise californienne a appris la grosse blessure de LeBron James à la cheville droite. Le joueur de 36 ans devrait manquer, a minima, plusieurs semaines de compétition mais son absence et sa guérison totale pourraient même s'étendre sur plusieurs mois.

"LeBron James a une entorse à la cheville droite, s'est contenté de partager l'équipe angélienne sur les réseaux sociaux. Il sera absent indéfiniment."

Et le terme indéfiniment a de quoi faire peur. La durée de son indisponibilité n'a pu être clairement précisée.

LeBron James manquera-t-il quelques matchs, la fin de la saison régulière (fin mai) ou même carrément les plays-offs (mi-juillet) ? Difficile de savoir tant le "King" possède d'incroyables qualités physiques. Mais les images de sa blessure ne sont pas là pour rassurer.

Un cri de douleur

Victime d'une sévère entorse à la cheville droite, LeBron James est sorti dès le debut du deuxième quart-temps après un duel avec Solomon Hill. A la lutte pour le ballon, la star du basket mondial a percuté son adversaire puis s'est tordu de douleur, touché (plus légèrement) au genou et surtout à la cheville droite. Une torsion terrible qui a même poussé l'ancien des Cavaliers et du Heat à pousser un immense cri de douleur.

"Je ne l'ai jamais entendu crier comme ça, jamais, a réagi son coéquipier Kyle Kuzma après le match. Cela a dû lui faire mal, c'est sûr."

Immédiatement, LeBron James a saisi sa jambe droite, se tordant de douleur et rampant hors des limites du parquet. Quelques secondes plus tard, il s'est finalement relevé et a regagné son banc péniblement. Revenu sur le parquet le temps d'inscrire un nouveau panier à trois points (10pts au total), le leader des Lakers a finalement dit stop, incapable de poursuivre le match.

James: "Je suis blessé à l'intérieur et à l'extérieur"

Au rayon des bonnes nouvelles, la radio, passée après le match par "LBJ" n'a révélé aucun dommage osseux. Toutefois les inquiétudes se portent désormais sur l'état du ligament touché lors de cet incident.

"Rien ne me met plus en colère et ne m'attriste plus que de ne pas être disponible pour mes coéquipiers, s'est exprimé LeBron James sur les réseaux sociaux. Je suis blessé à l'intérieur et à l'extérieur en ce moment. Le chemin de la guérison commence maintenant. Je reviendrai bientôt comme si je n'étais jamais parti".

La blessure de l'ailier est également venue rappeler à certains fans ou partenaires que LeBron James n'était pas invincible: "Ce gars est un pro. Je ne pense pas que ça va trop le ralentir, a commenté Montrezl Harrell. Mais il est humain."

Troisièmes de la conférence Ouest, les Lakers vont désormais devoir apprendre à se passer de LeBron James pendant un moment. Avec Anthony Davis, absent depuis plus d'un mois suite à une inflammation du tendon d'Achille droit et une élongation au mollet, et le "King" sur le flanc, la franchise californienne va devoir cravacher pour ne pas s'écrouler.