NBA: la draft signe un record d'audience, l'effet Wembanyama a encore frappé

La draft 2023 a été la plus regardée de l'histoire de la NBA, toutes chaînes confondues aux Etats-Unis. Un carton d’audience lié à la folie qui accompagne les premiers pas de Victor Wembanyama sur le sol américain.

Il n’en finit plus de faire tomber les records. Et pas seulement sur les parquets. Choisi en première position par les San Antonio Spurs lors de la draft NBA, du jamais vu pour un joueur tricolore, Victor Wembanyama a écrit dans la nuit de jeudi à vendredi une nouvelle page de l’histoire du basket français.

Considéré comme le plus gros potentiel du basket mondial depuis LeBron James, drafté il y a 20 ans, le géant de 19 ans, aux dimensions (2,24 m, 243 cm d'envergure) aussi hors normes que son talent semble sans limite, se sait particulièrement attendu dans la ligue la plus relevée au monde. L’engouement autour de lui est tel que la draft a battu cette année des records d’audience à la télévision américaine.

L'effet Wembanyama

C’est simple, cette draft version 2023 a été la plus regardée de l'histoire de la NBA, toutes chaînes confondues aux Etats-Unis. Le premier tour a rassemblé en moyenne 4.928.000 téléspectateurs sur les chaînes ESPN et ABC, soit une augmentation de 24% par rapport au premier tour de l'année dernière sur les deux plateformes. Selon les chiffres dévoilés par ESPN, un pic a même été atteint à 6.085.000 téléspectateurs.

Evidemment, cette draft a été le programme le plus regardé de la journée aux Etats-Unis, alors même que les chiffres liés au visionnage en streaming n’ont pas encore été tous communiqués. Sans surprise, ce carton d’audience s’explique en grande partie par la folie qui accompagne les premiers pas de Wembanyama aux Etats-Unis (et par le suspense qui existait pour les picks 2 et 3). Même s’il a été choisi comme prévu par San Antonio, le public ne voulait surtout pas manquer ce rendez-vous.

Preuve de cette immense ferveur, ils étaient des centaines de fans à l'accueillir vendredi après-midi à son arrivée à l'aéroport de San Antonio, sous une très forte chaleur. Un accueil digne d'une rock star.