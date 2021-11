NBA: LeBron James prend un match, Stewart deux après leur accrochage

LeBron James a écopé d'un match de suspension pour avoir asséné un coup au visage du joueur de Detroit, Isaiah Stewart, qui a écopé d'une sanction de deux matchs pour sa réaction.

La superstar des Lakers LeBron James a écopé d'un match de suspension pour le coup porté au visage d'Isaiah Stewart, qui en purgera deux pour avoir voulu se venger, provoquant une grosse mêlée dimanche lors du match de NBA entre les deux équipes. James, qui manquera donc de facto la rencontre de mardi contre les New York Knicks, a été sanctionné pour avoir "imprudemment frappé Stewart au visage et avoir déclenché une altercation sur le terrain", a expliqué la NBA dans un communiqué. "Stewart a été sanctionné pour avoir aggravé l'altercation sur le terrain en tentant de poursuivre de manière répétée et agressive" James, a ajouté l'instance.

A neuf minutes de la fin du troisième quart-temps de ce match finalement remporté par les Lakers (121-116), alors que les Pistons étendaient leur avantage à 12 points sur un lancer franc, James, accroché par Stewart, s'est brutalement retourné, assénant un coup au visage de son vis à vis.

Très remonté, Stewart a essayé de se venger

Tombé au sol et victime d'une coupure au-dessus de l'oeil droit, le joueur des Pistons a essayé à plusieurs reprises de se venger. Cela a conduit à une mêlée de joueurs des deux équipes, avec plusieurs membres des staffs ainsi que de la sécurité, qui ont également participé à l'échauffourée sans que des coups n'aient été portés.

Après quoi, Stewart et "LBJ" ont été exclus. C'était la deuxième fois en 19 ans de carrière NBA, que ce dernier connaissait pareille mésaventure. La première remonte à 2017, lorsqu'il s'en était verbalement pris au corps arbitral lorsqu'il jouait avec Cleveland, contre son ancienne équipe de Miami. Stewart purgera ses deux matches lors de la réception de Miami mardi et pour le déplacement à Milwaukee, mercredi.