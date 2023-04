NBA: le coup de folie de Dejounte Murray (Atlanta), tête contre tête avec un arbitre

Après la défaite des Hawks face à Boston lors du match 4 du premier tour des play-offs, Dejounte Murray va devoir s'expliquer devant la commission de discipline de la NBA après avoir été tête contre tête avec l'un des arbitres.

La soirée de dimanche a été épique sur les parquets de NBA. Au lendemain du coup de sang de Dillon Brooks sur LeBron James - geste pour lequel il ne sera pas suspendu - le match 4 entre les Hawks d'Atlanta et les Celtics de Boston a été marqué par le craquage de Dejounte Murray envers l'arbitre Gediminas Petraitis.

Auteur d'une partie plutôt convaincante (23 pts, 9 rebonds, 6 passes) malgré la défaite de son équipe (129-121), le joueur de 26 ans va devoir s'expliquer devant la commission de discipline de la NBA. ESPN rapporte que la ligue a ouvert une enquête après le comportement de l'arrière vis-à-vis de l'arbitre, qu'il a bousculé avant de l'affronter tête contre tête. L'arrière s'est ensuite éloigné et a crié sur une autre personne avant de quitter le terrain.

Atlanta dos au mur

Que risque Murray après son coup de sang ? Les médias américains rappellent que la NBA prend généralement une décision disciplinaire avant le prochain match entre les deux équipes, qui aura lieu mardi à Boston. Et l'ancien joueur des Spurs pourrait se voir infliger une amende accompagnée d'une suspension. En octobre, l'ailier des Celtics Grant Williams avait été suspendu un match pour s'être accroché avec l'arbitre au cours d'une défaite face aux Chicago Bulls.

Menés 3-1 par Boston, les Hawks sont dos au mur avant le match 5 de la série, qui aura lieu mardi chez les Celtics. Ces derniers auront l'opportunité de rejoindre Philadelphie en demi-finale de la conférence Est. La franchise la plus titrée de la NBA - 17 titres avec les Lakers - pourra compter sur son duo en forme. Jayson Tatum et Jaylen Brown ont chacun marqué 31 points et inscrit un dunk dans la dernière minute, contrariant les derniers assauts de Trae Young (35 pts, 14 passes).