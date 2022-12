NBA: le gros coup de pression de LeBron James, la porte ouverte à un départ des Lakers ?

Alors que les Los Angeles Lakers sont en galère depuis le début de la saison (14 victoires, 21 défaites), LeBron James s’est lâché en conférence de presse ce jeudi. Le King, qui évolue toujours à un niveau stratosphérique à 38 ans, semble à bout de nerfs.

Quand on connaît son expérience et sa maîtrise de la communication, c’est une sortie qui n’a rien d’anodin. Ce jeudi, à quelques heures de défier le Miami Heat, LeBron James s’est complètement lâché en conférence de presse. Alors que les Los Angeles Lakers traversent une saison régulière plus que délicate, le King n’a pas mâché ses mots.

"Je ne veux pas finir ma carrière en jouant à ce niveau là, collectivement parlant… Je veux continuer à jouer pour des titres de champion car je sais ce que je peux continuer à apporter dans n’importe quelle équipe, avec les bonnes pièces autour. Je suis un winner. Et je veux gagner. Je veux gagner et me donner une chance de l’emporter et toujours me battre pour remporter des titres."

Impossible de ne pas voir dans ces propos un coup de pression très clair à ses dirigeants. Alors que le quadruple MVP, qui fêtera ses 38 ans ce vendredi, évolue toujours à un niveau stratosphérique (27,8 pts, 8,1 rebonds, 6,6 passes), les Lakers vivent une première partie de saison galère. Treizièmes de la conférence Ouest avec un bilan de 14 victoires pour 21 défaites, les Angelinos doivent en plus évoluer sans Anthony Davis, absent jusqu’à fin janvier.

"On va voir ce qui va se passer"

"Jouer au basket à ce niveau-là pour le simple fait de jouer au basketball, ce n’est pas dans mon ADN, a poursuivi LeBron James. Ce n’est plus dans mon ADN. On va donc voir ce qui va se passer, et on verra si mon état d’esprit restera aussi frais pour les prochaines années. Ce que je sais, c’est à quel point je travaille sur mon jeu. Je sais à quel point je travaille sur mon corps, sur mon mental, sur toutes ces choses."

Les dirigeants des Lakers ont encore jusqu’au 9 février, date de la trade deadline (la fermeture de la fenêtre des transferts ) pour tenter de chambouler leur effectif et construire une équipe compétitive autour de celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur de tous les temps. Après cette date, ils ne pourront plus que recruter des agents libres. Pas sûr que la patience de “LBJ” ait autant de limites.