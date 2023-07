NBA: les images de la deuxième sortie brillante de Wembanyama avec les Spurs

Auteur de 27 points et 12 rebonds face à Portland pour son deuxième match de Summer League sous le maillot des Spurs, Victor Wembanyama a retrouvé son adresse, qui lui avait cruellement fait défaut pour ses débuts. Le numéro un de la draft pourrait désormais faire une pause sur les parquets avant d'entamer la préparation pour la saison régulière NBA avec les Spurs.

Victor Wembanyama a remis les pendules à l'heure. Après une première discrète sous le maillot des Spurs (9 pts à 2/13 aux tirs), le numéro un de la draft a compilé 27 points et 12 rebonds en 27 minutes lors de la défaite de San Antonio face aux Blazers de Portland (85-80). Bien plus adroit (9/13), Wemby a éclaboussé le Thomas & Mack Center de toute sa classe: shoots à mi-distance, rebonds défensifs, claquettes et paniers primés... Le Français a passé une meilleure soirée que celle de vendredi, où il s'était senti "perdu" sur le parquet.

Il ne devrait pas rejouer avant la préparation des Spurs

"Personnellement, je pense qu'il est normal de s'améliorer à chaque match. Il y a deux jours, c'était mon premier match. Et j'ai eu tellement de choses à faire avec la draft... alors c'est juste logique, a-t-il confié après le match. J'aurais pu faire plus pour aider mon équipe à gagner le match. Nous devons continuer à apprendre. Nous n'avons pas joué à notre meilleur niveau pendant les trois premiers quarts temps. Puis, dans le quatrième, nous avons vraiment dominé. Cela montre la personnalité de l'équipe."

La défaite face à Portland devrait être le dernier match de Victor Wembanyama, même si rien n'est encore officiel. Les Spurs devraient le préserver pour la suite de la Summer League (face aux Wizards mardi et les Pistons vendredi) et l'ancien des Mets veut se reconcentrer sur le basket après les dernières semaines agitées. "Le mois dernier, je pense que le basket ne représentait même pas 50 % de mon emploi du temps, a déclaré le joueur de 19 ans. Je sais que c'est un moment spécial dans ma vie, mais honnêtement, je suis content que ce soit fini. Je veux juste faire du basket, m'entraîner et soulever des poids. Car c'est ça ma vie."

Absent de la Coupe du monde avec l'équipe de France en août, Wemby devrait faire son retour lors des matchs amicaux de pré-saison fin septembre-début octobre. Avec, cette fois-ci, une opposition équivalente à ce qui l'attend pour sa première saison NBA.