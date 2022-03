NBA: lourde amende pour les Nets pour avoir laissé Irving rentrer dans le vestiaire

La NBA a infligé 50.000 dollars (45 000 euros) d’amende aux Brooklyn Nets pour avoir laissé Kyrie Irving, non-vacciné, rejoindre les vestiaires du Barclays Center. Alors qu’il est autorisé à être en tribune et à jouer à l’extérieur de New York, il ne l’est toujours pas à fouler son parquet.

Le feuilleton autour de Kyrie Irving et sa situation vaccinale se poursuit en NBA puisque le meneur des Brooklyn Nets a coûté à son club une amende de 50.000 dollars (45 470 euros) à son club pour avoir rejoint les vestiaires de son équipe dimanche soir lors de la rencontre face aux Knicks. La ligue reproche aux Nets une violation du règlement sanitaire applicable aux entreprises du secteur privé à New York, le vestiaire étant considéré comme "un espace de travail".

Interdit de fouler son parquet de New York depuis le début de la saison et donc mis à l’écart par sa franchise surant cette période, l’horizon s’est pourtant dégagé en octobre lorsqu’il avait été autorisé à s’entraîner dans la Grosse Pomme. Et avec le retrait d’obligation du masque et du pass vacinal pour les évènements culturels à New York le 7 mars, Kyrie Irving a donc pu retrouver son jardin… sans être autorisé à participer à la rencontre car les règles sanitaires ne s’appliquent pas aux travailleurs du secteur privé.

"Le maire a intérêt de trouver une solution", peste Kevin Durant

Le derby de New York disputé dimanche soir a alors été le théâtre d’une scène surréaliste lorsque le meneur est apparu dans les tribunes en cours de match pour s’assoir à une place 'courtside', la plus proche possible du parquet sur lequel il est persona non grata. Une situation "ridicule" selon la superstar des Nets, Kevin Durant qui a ainsi alpagué le nouveau maire de New York, Eric Adams: "Il a intérêt de trouver une solution."

Pas si simple pour le maire en poste depuis le 1er janvier qui ne souhaite pas accorder d’exemption à Kyrie Irving sachant que le mandat pour les travailleurs du secteur privé concerne près de quatre millions de New-Yorkais. Sportivement, si l’absence de Kyrie Irving se prolonge à domicile, il faudra que Kevin Durant poursuive ses travaux herculéens, à l’image de ses 53 points dans le derby, pour emmener les Nets en play-offs.