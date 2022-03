NBA: Shaquille O'Neal et Stephen Curry récompensés aux Oscars

Le documentaire "The Queen of Basketball", qui raconte la vie de Lusia Harris, la première femme draftée en NBA, a été récompensé aux Oscars dimanche soir. Parmi son groupe de producteurs exécutifs, il comptait notamment Stephen Curry, la star des Golden State Warriors.

La star des Golden State Warriors Stephen Curry a encore pris la lumière la nuit dernière. Sous le feu des projecteurs de la NBA, le meilleur shooteur à trois points de l’histoire a été récompensé non pas pour son habileté technique mais pour sa participation au documentaire "The Queen of basketball", primé lors de la cérémonie des Oscars.

Il raconte la vie de Lusia Harris, la première femme draftée en NBA. Le Jazz de New Orleans l'avait choisi au septième tour en 1977. Enceinte à l'époque, elle n'a jamais joué pour la franchise mais est devenue la première joueuse intronisée au Hall of Fame en 1992. Le documentaire comptait Stephen Curry et Shaquille O’Neal parmi ses producteurs exécutifs.

La famille de Lusia Harris était présente à la cérémonie

Respectivement triple et quadruple champions NBA, les deux hommes ont vu l’académie des Oscars décerner la statuette d’or à leur oeuvre dans la catégorie meilleur court-métrage documentaire. Lusia Harris fut l'une des figures les plus importantes du basket féminin. Membre de l'équipe olympique américaine médaillée d'argent à Montréal en 1976, Harris est décédée en janvier 2022, à 66 ans. Sa famille était à la cérémonie de remise des prix dimanche.

"S'il y a quelqu'un qui doute encore de l'existence d'un public pour les athlètes féminines et qui se demande si leurs histoires sont précieuses, divertissantes ou importantes … que cet Oscar soit la réponse", a déclaré Ben Proudfoot, le réalisateur, lors de la cérémonie de remise des prix à Los Angeles.

Proudfoot a également profité du moment gagnant des Oscars pour appeler le président Joe Biden et l'exhorter à obtenir la libération de la double médaillée d'or olympique et meilleure joueuse féminine Brittney Griner, qui a été emprisonnée en Russie. Griner a été arrêtée après son arrivée dans un aéroport de Moscou, apparemment à la mi-février, après que les autorités russes ont déclaré qu'une fouille de ses bagages avait révélé des cartouches de vape contenant prétendument de l'huile dérivée du cannabis.