NBA: Wembanyama a déjà sa chanson à San Antonio

Tout nouveau joueur des Spurs de San Antonio après la draft de la NBA, Victor Wembanyama est arrivé en grande pompe dans son nouveau chez lui, au Texas. Déjà adoubé par les supporters, l’ancien joueur des Mets a déjà droit à sa propre chanson venant du groupe Mariachi Campanas de America.

La folie Victor Wembanyama est arrivée à bon port à San Antonio. Drafté en première position, le Français va faire ses premiers pas en NBA avec les couleurs des Spurs, comme attendu depuis plusieurs semaines. Accueilli par des centaines de fans lors de son arrivée au Texas ce vendredi, l’ancien joueur des Mets a eu droit à une autre belle surprise.

Avant même sa première apparition sur un parquet de NBA, Wembanyama a droit à sa chanson. Les membres du groupe Mariachi Campanas de America ont souhaité à leur manière la bienvenue au nouveau chouchou de San Antonio. Trompette en main pour certains et violon pour d’autres, et quasiment tous vêtus d’un maillot des Spurs, les artistes locaux ont entamé une chanson qui risque de rester dans pas mal de têtes à base de "Wembanyama, go Spurs go."

"Un événement historique" selon le groupe

Déjà dans le cœur des fans, "Wemby" peut même se vanter de voir une fresque à son effigie être dessinée. Celle-ci apparait d’ailleurs derrière le groupe. Devant la caméra, le leader du groupe Juan B. Ortiz a fait les présentations: "Le groupe Campanas est ensemble depuis 45 ans. Nous sommes San Antonio. Nous sommes le Texas. Nous sommes Spurs à 100%."

Dernier de la conférence Ouest en 2022-2023, San Antonio espère renaître avec la venue du jeune prodige. Son arrivée est même jugée par le groupe comme étant "un événement historique. Nous étions là pour voir tous les autres (des fresques de grandes figures de la franchise comme Ginobili, Tony Parker, etc… sont montrées). Notre grand gars cette fois c’est Victor Wembanyama. Nous sommes là pour l’accueillir dans la belle ville de San Antonio."

Emu par le bel accueil de la ville, "Wemby" a pris la parole sur Instagram pour remercier les fans qui ont fait le déplacement: "Quel accueil! Je vous aime, supporters des Spurs."