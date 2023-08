Mondiaux de cyclisme: cinq arrestations après l’interruption de la course, l'action revendiquée par des militants écologistes

Cinq individus ont été arrêtés dans le cadre des manifestations ayant perturbé la course en ligne des championnats du monde de Glasgow. Le groupe de militants écologistes "This Is Rigged" revendique l’opération.

Les championnats du monde de cyclisme sur route ont été mis en suspens pendant presque une heure. Ce dimanche, après 80 kilomètres parcourus, la course a été neutralisée en raison de la présence de manifestants sur le parcours, qui se sont collés à la route. Le groupe d’activistes écologistes "This Is Rigged" revendique l’opération sur Twitter.

"Le fait qu'INEOS ait été autorisé à parrainer une équipe dans la course autour des Campsie Fells est une honte et une insulte"

"Quatre personnes avec This Is Rigged ont bloqué la route, interrompant la course élite masculine aux championnats du monde de cyclisme ce matin, écrit le groupe. Ils restent sur la route avec la course incapable de continuer". Selon les informations de la BBC, cinq individus ont été arrêtés.

This Is Rigged donne ensuite les raisons de cette action, par la voix de plusieurs activistes, visant notamment le groupe pétrochimique INEOS. "Le fait qu'INEOS ait été autorisé à parrainer une équipe dans la course autour des Campsie Fells - qui ont été engloutis par des incendies de forêt le mois dernier - est une honte et une insulte à la fois à la communauté cycliste et au peuple écossais", estime par exemple Cat, 21 ans.

"Le gouvernement écossais doit s'opposer à toute nouvelle exploitation de pétrole et de gaz"

"Nous ne pouvons pas continuer comme si de rien n'était alors que notre pays brûle et que notre avenir est ruiné, poursuit l'activiste. Le temps presse et nous devons agir en conséquence. Le gouvernement écossais doit tenir tête à Westminster et s'opposer à toute nouvealle exploitation de pétrole et de gaz, et mettre en œuvre une transition équitable".

"En tant que femme trans, on m'a dit que je n'étais pas la bienvenue sur les épreuves de l'UCI, lance de son côté Rebecca, 28 ans, au sujet de l'interdiction des compétitions féminines pour les cyclistes transgenres. En même temps, ils permettent à une entreprise pétrochimique d'aligner une équipe montrant qu'ils ne se soucient pas vraiment des gens. Je vais sur la route pour dénoncer cette hypocrisie et défendre un avenir meilleur".