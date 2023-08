EN DIRECT - Qui succèdera à Evenepoel? Suivez en live les championnats du monde de cyclisme sur route à Glasgow

Championne du monde grâce à Julian Alaphilippe en 2020 et 2021 et deuxième avec Christophe Laporte l'an passé, l'équipe de France aura elle encore un beau rôle à jouer avec ses deux hommes mais aussi Valentin Madouas ou Benoît Cosnefroy. "Les Belges sont favoris, on leur laisse ce rôle-là mais on a aussi des ambitions", a indiqué le sélectionneur Thomas Voeckler pour RMC.

Mais il ne faudra surtout pas oublier Tadej Pogacar, sans doute revanchard après sa deuxième place sur le Tour de France, derrière un Jonas Vingegaard intouchable.