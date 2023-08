Mondiaux de cyclisme: la course arrêtée en raison de manifestants sur la route

La course en ligne des championnats du monde de cyclisme, ce dimanche en Ecosse, a été neutralisée à 191 kilomètres de l'arrivée en raison de manifestants présents sur le parcours.

Les Mondiaux de cyclisme perturbés par des manifestants. Après 80 kilomètres, la course en ligne a été neutralisée ce dimanche autour de Glasgow "en raison de manifestants sur la route", annonce l'UCI, sans donner plus de précisions sur le moment. Quelques minutes après l'échappée, le peloton a mis pied à terre en rase campagne, dans une course qui se déroule pour rappel sans oreillette.

>> suivez la course en ligne des Mondiaux de cyclisme EN DIRECT

"Après confirmation par la police écossaise d'une manifestation dans la région de Carron Valley, qui a temporairement interrompu la course sur route masculine, nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les autorités compétentes pour minimiser les perturbations de la course et également pour assurer la sécurité des coureurs, notre préoccupation primordiale", écrit l'UCI plus tard sur Twitter.

Les manifestants se seraient collés les mains sur la route

Les écarts ont été gelés, alors que neuf hommes comptaient plus de 6 minutes d'avance au moment de l'arrêt de la course. Si les revendications ne sont pas encore connues, les manifestants seraient au nombre de quatre et se seraient cimentés les mains au sol. Les voitures n'auraient pas la place de passer à côté des individus, ce qui aurait entraîné cette interruption. Le président de l'UCI David Lappartient s'est aussitôt rendu sur les lieux.

Pendant ce temps, les coureurs ont pris leur mal en patience, visiblement pas perturbés par l'événement, tentant de rester chauds. Julian Alaphilippe a notamment été vu en pleine séance de selfies, pendant que Mathieu Van der Poel plaisantait avec ses coéquipiers. Le sélectionneur de l'équipe de France, Thomas Voeckler, s'est aussi montré très décontracté, discutant avant des coureurs d'autres nations. Les coureurs ont finalement pu reprendre leur route après plus de 55 minutes d'interruption.

Mathieu Van der Poel discute pendant l'interruption de la course. © capture Eurosport