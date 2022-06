Critérium du Dauphiné (5e étape): van Aert s'impose sur le fil

Wout van Aert s’est une nouvelle fois montré le plus solide lors de l’arrivée de la 5e étape du Critérium du Dauphiné entre Thizy-les-Bourgs et Chaintré (162 km). Le Belge a repris l’échappée dans les derniers mètres pour arracher sa deuxième victoire sur ce Dauphiné. Il consolide son maillot jaune.

Cette fois la pièce tombe du bon côté pour Wout van Aert. Au lendemain du contre-la-montre remporté par Filippo Ganna, l’heure était à la revanche pour cette 5e étape du Critérium du Dauphiné entre Thizy-les-Bourgs et Chaintré (162 km). Battu pour seulement deux secondes sur contre-la-montre et piégé par Gaudu ce mardi, Wout van Aert a remis les pendules à l’heure sur un sprint serré puisque c’est la photo-finish qui a départagé le coureur de la Jumbo et Jordi Meeus, deuxième.

Déjà à l’attaque lors des premières étapes, Sebastian Schönberger (B&B-Hotels KTM) est à nouveau à l’avant aux côtés de Fabien Doubey (TotalEnergies), Benjamin Thomas (Cofidis) et Jan Bakelants (Intermarché-Wanty). Si le groupe fait une grosse partie de l’étape aux avant-postes, les rêves de victoire en Saône-et-Loire sont soufflés par les coéquipiers de Wout van Aert, lesquels ont fait le forcing dans les derniers kilomètres pour revenir sur les fuyards du jour. Les Ineos viennent prêter main-forte aux Néerlandais pour laisser une chance à Ethan Hayter, lui aussi très véloce, mais qui échouera à la troisième place.

van Aert rectifie le tir, Mas touché

Le peloton finit par fondre sur le quatuor à seulement 150 mètres du but. Parfaitement lancé par Christophe Laporte, Wout van Aert dépasse chacun des membres de l’échappée et résiste au retour de son compatriote Jordi Meeus (Bora Hansgrohe). Le Belge s’adjuge sa deuxième victoire sur ce Critérium du Dauphiné après la première étape. “C’était un final nerveux, résume WvA. Au début on avait l'impression qu’on contrôlait l’étape mais l'échappée a accéléré. Dans le dernier kilomètre j’étais vraiment stressé. J’ai cru que j’allais être encore trop court. J’aimerais remercier mes coéquipiers. Je sais que tout le monde le dit après une victoire mais mes six équipiers étaient présents. C’est bon de gagner de nouveaux sur le Dauphiné.” Premier français sur la ligne, Hugo Page (20 ans) finit 5e. C'est la troisième fois en cinq étapes que le natif de Chartres intègre le top 10.

Au classement général, les leaders sont restés au chaud en attendant les étapes de montagnes. Enric Mas, leader de la Movistar, a néanmoins chuté à un peu plus de 100 km de la ligne. Le maillot déchiré, l’Espagnol a repris sa place dans le peloton et franchi la ligne bien amoché. David Gaudu est toujours le premier français avec sa 12e place.

Demain les baroudeurs auront l’occasion de se refaire la cerise sur l’étape reliant de Rives et Gap. Au programme, 196 kilomètres ponctués de trois difficultés à travers l’Isère, la Drôme et les Hautes-Alpes.