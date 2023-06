Critérium du Dauphiné (7e étape): Vingegaard écrase la concurrence à la Croix-de-Fer et prend une énorme option sur la victoire finale

En solitaire, Jonas Vingegaard s'est imposé au sommet de la Croix-de-Fer, samedi lors de l'avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné.

Il a déposé tout le monde à cinq kilomètres de l'arrivée. Jonas Vingegaard a remporté samedi la 7e étape du Critérium du Dauphiné, en haut de la Croix-de-Fer (2.067 mètres d'altitude). Ce qui lui permet de conforter son maillot jaune de leader à la veille de l'arrivée à Grenoble.

Intouchable, le leader danois de Jumbo-Visma et vainqueur du dernier Tour de France a franchi la ligne avec 41 secondes d'avance sur le Britannique Adam Yates (UAE) et 53 sur l'Australien Jay Hindley (Bora). Le premier Français, Guillaume Martin (Cofidis), est arrivé 7e en même temps que six autres coureurs.

Plus de deux minutes d'avance au général

Au classement général, Jonas Vingegaard compte 2 minutes et 11 secondes d'avance sur Adam Yates, qui a gagné deux places. L'Australien Ben O'Connor (AG2R Citroën) complète le podium avec un retard de 2'24. Ses compatriotes Jai Hindley et Jack Haig sont en embuscade à +2'36 et +3'04.

19e à l'arrivée samedi, Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) tombe au 7e rang à +3'48, devant Guillaume Martin à +4'14.

Pour la 8e et dernière étape, le peloton part de Pont-de-Claix pour rejoindre La Bastille à Grenoble sur 152,8 kilomètres. Le parcours est très montagnueux, avec trois cols de catégorie 2, le col hors-catégorie du Granier en plein milieu et enfin deux cols de catégorie 1 pour finir. L'arrivée se situe au terme d'une ascension de 1,8 km à 14,2% de pente moyenne.