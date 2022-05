Tour de France: un mois après sa lourde chute, Alaphilippe juge sa participation encore "possible"

Gravement blessé à l’omoplate et aux poumons lors de Liège-Bastogne-Liège le 24 avril dernier, Julian Alaphilippe se remet doucement de sa chute. Le champion du monde est remonté sur un vélo de route pour la première fois et a rejoint ses coéquipiers en Espagne pour un stage.

Les images de Julian Alaphilippe imobile dans un fossé sur Liège-Bastogne-Liège laissaient craindre le pire pour la saison voire la carrière du champion du monde français. Un mois jour pour jour après sa terrible chute lui occasionnant deux côtes cassées, un pneumothorax et une fracture de l’omoplate, le coureur de la Quick Step-Alpha Vinyl a repris l'entraînement sur route.

”Après mon dernier examen à Herentals, c'était agréable de pouvoir remonter sur mon vélo pour la première fois depuis ma chute à Liège-Bastogne-Liège. La bonne nouvelle était que mon poumon s'était complètement rétabli, ce dont j'étais bien sûr très heureux. Les os cassés étaient toujours douloureux, ce qui est tout à fait normal car ces blessures prennent plus de temps à récupérer, mais on m'a dit que j'étais prêt pour commencer l'entraînement", a déclaré Alaphilippe dans un communiqué de la formation belge.

Direction la Sierra Nevada pour un stage

Une évolution positive qui lui a même permis de rejoindre la Sierra Nevada (Espagne), où ses coéquipiers préparent le Tour de France: "J'ai passé quelques jours sur mes rouleaux, ce qui était génial, mais j'étais vraiment heureux de pouvoir essayer de passer quelques heures sur la route. Après quelques jours, je n'ai pas eu de mauvaises sensations inattendues, et il a été décidé que je devais rejoindre l'équipe à Sierra Nevada, où ils ont un camp d'entraînement, et où je pourrais essayer de retrouver mon rythme normal. Bien sûr, je ne peux pas encore faire le même travail que tous les gars ici, car j'ai besoin d'un certain temps d'entraînement pour reprendre ma forme et je dois encore faire attention à ne pas pousser mes blessures trop fort. Mais je suis super content d'être avec les gars, car nous avons une super ambiance et des conditions parfaites pour s'entraîner".

"Ne rien précipiter"

Bien que les progrès du puncheur français soient encourageants, l'intéressé préfère rester prudent quant à son éventuelle participation au Tour de France qui s’élancera de Copenhague le 1er juillet. “Si tout continue comme ça, alors l'option du Tour de France est toujours possible, ce qui est toujours dans mon esprit, mais il est vraiment important de ne rien précipiter et de continuer à être patient, de continuer à parler avec l'équipe médicale et de prendre leurs conseils avant de décider quand je pourrai courir à nouveau.”

Alors que Patrick Lefevere, manager de Quick-Step, avait donné rendez-vous à la mi-mai pour statuer sur l’éventuel participation du Français à la messe de juillet, les choses semblent évoluer dans le bon sens pour celui qui a repris l'entraînement sur home-trainer début mai.