Cyclisme: Alaphilippe prolonge avec Deceuninck–Quick-Step

La belle histoire de Julian Alaphilippe avec Deceuninck–Quick-Step va se poursuivre. L'équipe belge a annoncé ce jeudi la prolongation du coureur français pour trois saisons. L'actuel champion du monde sur route arrivait en fin de contrat et est désormais lié avec la seule formation qu'il a connue chez les professionnels jusqu'en 2024.

"Je suis très heureux de prolonger mon séjour avec l'équipe. C'était la chose logique à faire, et à aucun moment il ne s'est posé la question de faire autre chose. J'ai hâte de continuer avec cette famille", a réagi Julian Alaphilippe, cité dans le communiqué de son équipe. "Nous sommes le Wolfpack et nous courons pour gagner. C'est notre mentalité et une de nos forces, nous allons tous dans le même sens, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me sens bien ici et fais ce que je fais avec un immense plaisir. J'attends avec impatience de nouveaux résultats avec Deceuninck-Quick-Step cette saison et dans les années à venir."

Toujours très ambitieux cette saison

"Fin 2013, un jeune Julian Alaphilippe - qui avait impressionné plus tôt dans l'année en revendiquant une victoire d'étape et le maillot aux points au Tour de l'Avenir - signait son premier contrat pro, rejoignant notre l'équipe comme l'un des coureurs les plus prometteurs de la scène U23", se remémore la Deceuninck–Quick-Step dans le même communiqué.

Alaphilippe a toujours de très grosses ambitions et rêve de lever les bras sur le Tour cet été avec le maillot arc-en-ciel. Vainqueur d'une étape sur le Tirreno-Adriatico, il s'avance vers les classiques ardennaises avec un apétit d'ogre. "Ce sont des courses qui m’ont toujours plu. Je les prépare depuis un petit moment. J’ai essayé de gérer au mieux pour que ma forme arrive à point. Que ce soit sur l’Amstel, la Flèche ou Liège, même si j’ai peut-être une petite préférence pour Liège-Bastogne-Liège", détaillait-il dimanche dernier sur RMC.