Cyclisme: après son arrivée sur la Vuelta, un coureur fait 991 km pour rentrer chez lui... à vélo

Trois jours après l'arrivée de la Vuelta à Saint-Jacques de Compostelle, Luis Ángel Maté a décidé de rentrer chez lui à Marbella à vélo. Une distance de 991 kilomètres, répartie en six étapes, pour le coureur d'Euskatel-Euskadi.

La passion jusqu'au bout... et même après la course. Trois jours après l'arrivée de la Vuelta, qui a vu la troisième victoire consécutive de Primoz Roglic, certains coureurs ne semblent pas fatigués malgré les 3.417 kilomètres avalés en trois semaines. C'est le cas de Luis Ángel Maté.

A 37 ans, le coureur d'Euskatel-Euskadi n'est pas décidé à s'accorder quelques jours de vacances. L'Espagnol a décidé de prolonger le plaisir en rentrant chez lui... à vélo. Habitant à Marbella, dans le sud de l'Espagne, il va donc parcourir 991 kilomètres depuis Saint-Jacques de Compostelle, lieu de l'arrivée finale du Grand Tour espagnol.

Le coureur le mieux placé de son équipe au classement général

Luis Ángel Maté va donc prolonger le plaisir six jours supplémentaires avec un dénivelé positif de 11.400 mètres. "Après 21 étapes de la Vuelta, il a décidé qu'il était temps de rentrer à la maison, et quelle meilleure façon de le faire qu'en vélo!" a posté son équipe sur les réseaux sociaux lundi dernier. Alors qu'il vient de boucler son 10e Tour d'Espagne à la 30e place du classement général à 1h48'17" de Roglic, l'Espagnol a été le coureur le mieux classé de l'équipe invitée sur la Vuelta.

Cette semaine "de décompression" va lui permettre d'évacuer et de penser à autre chose. "J'ai encore faim. Mais je vais parcourir la distance d'une manière différente, sans me presser, au rythme que mon corps me demande et pendant six jours dans une aventure tranquille. Ce sera ma période de décompression pendant laquelle j'aurai le temps de prendre du recul sur beaucoup de choses, à la fois pour ne penser à rien et pour penser à beaucoup de choses que j'ai réalisées ces jours-ci" a expliqué Luis Ángel Maté au magazine Rouleur.

Le coureur d'Eskatel-Euskadi suit donc les traces de Thomas De Gendt et Tim Wellens, qui avaient décidé de parcourir 1.200 kilomètres en 2018 pour rentrer en Belgique après le Tour de Lombardie.