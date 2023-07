Cyclisme: Alaphilippe priorité de TotalEnergies... mais pas pour tout de suite ?

Sous contrat avec Soudal-Quick Step jusqu'en 2024, Julian Alaphilippe aurait été contacté par Jean-René Bernaudeau. Le patron de TotalEnergies est intéressé pour attirer le double champion du monde, mais pas dans l'immédiat.

Julian Alaphilippe va-t-il bientôt définitivement tourner la page Quick-Step ? Professionnel depuis 2013, d'abord sous le maillot Etixx-iHNed, puis Omega Pharma-Quick Step l'année suivante, le coureur de 31 ans pourrait aller voir ailleurs. Selon Ouest-France, le double champion du monde, sous contrat jusqu'en 2024 avec la formation belge, aurait été contacté par TotalEnergies. "Je l’ai appelé et j’ai eu son agent, confirme le manager de l’équipe vendéenne, Jean-René Bernaudeau, au quotidien régional. Julian m’a dit qu’il était sous contrat. Il est hors de question que j’achète sa dernière année (2024), donc ça s’est vite arrêté (les discussions)."

Un départ à la fin de son contrat ?

En parallèle, "Alaf" est régulièrement mis sous pression par Patrick Lefévère, le manager de Soudal-Quick Step. En avril dernier, ce dernier ne cachait pas ses doutes concernant le double champion du monde. "Il faut être honnête, quand Julian Alaphilippe brillait ces dernières années il n'y avait pas Van der Poel, Pogacar, Van Aert. Van der Poel était en train d'arriver, expliquait-il dans une interview accordée au podcast RMC Grand Plateau. J'ai appris une très belle expression en français: 'Dans la vie, tout le monde doit justifier son salaire.' Le salaire, il l'a pour trois saisons jusqu'en 2024. On peut dire 'heureusement qu'il est devenu deux fois champion du monde'. A part ça, il a gagné la première étape du Tour et le Maillot jaune. Je comprends que les équipes françaises soient excitées avec ça mais pas moi. Je l'aime bien, comme tout le monde. Comment tu ne peux pas aimer Julian ? Mais je dois être réaliste: il mange une grande partie de mon budget et je veux quand même aussi des résultats."

De là à le vendre dès la fin de la saison, à un an de la fin de son contrat ? Ce n'est pas dans les plans de Lefévère... ni dans ceux de Jean-René Bernaudeau, qui ne veut pas casser le contrat du puncheur. Contacté par Ouest-France, l'entourage d'Alaphilippe annonce qu'il ira au bout de son contrat, en 2024. Et après ? Le double champion du monde resterait la priorité de l'équipe TotalEnergies, qui va perdre Peter Sagan dans quelques mois.