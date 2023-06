Cyclisme: avant le Tour, retour gagnant pour Pogacar qui écrase le championnat de Slovénie du contre-la-montre

A un peu plus d'une semaine du départ du Tour de France, Tadej Pogacar a facilement remporté le contre-la-montre des championnats de Slovénie. Une bonne nouvelle pour son retour à la compétition.

Tremble, Jonas Vingegaard. Pour son grand retour à la compétition ce jeudi, deux mois après sa chute survenue sur Liège-Bastogne-Liège, Tadej Pogacar s’est rassuré à l’approche du Tour de France. Visiblement en forme, il a remporté le contre-la-montre des championnats de Slovénie, en écrasant la concurrence.

Le leader de l’équipe UAE Team Emirates a bouclé un parcours de 15,7km en montée en 29 minutes et 43 secondes. A titre de comparaison, le deuxième (Marko Pavlic) a mis… cinq minutes de plus. En l’absence de Jan Tratnik, le champion sortant, et de Primoz Roglic, Pogacar s’est baladé en améliorant au passage d’une minute et 27 secondes le temps qu’il avait réalisé sur le même parcours lors du chrono de Slovénie en 2020.

Plutôt de bon augure à un peu plus d’une semaine du départ du Tour de France (1er juillet-23 juillet). Deuxième derrière Vingegaard l’an dernier, Pogacar voudra récupérer sa couronne cet été après ses triomphes en 2020 et 2021. Depuis son accident et son opération du poignet gauche fin avril, il a été actif sur les réseaux sociaux pour montrer comment il se maintenait en forme, avec du vélo d'appartement dans sa cuisine, du gainage sur la terrasse de son appartement monégasque ou en montant, lesté d'un sac à dos, les escaliers de la Principauté où il réside.

Sa compagne s'est aussi imposée

"La forme est meilleure que prévu. Je me sens vraiment bien. J'espère être à 100% sur le Tour, peut-être pas au niveau du poignet mais au niveau des jambes. On n'a pas besoin du poignet pour pédaler", confiait-il début juin depuis son camp d'entraînement dans la Sierra Nevada, au sud de l'Espagne. "Ma motivation est grande depuis le début. Au départ j'étais censé observer six semaines de repos sans vélo, mais j'ai harcelé tout le monde pour reprendre plus tôt, en étant très prudent évidemment. J'attends avec impatience les prochaines semaines d'entraînement et de pouvoir aller sur le Tour", disait-il alors.

Il voudra confirmer sa montée en puissance dimanche sur la course en ligne des championnats de Slovénie. En attendant, la journée est plus que réussie chez les Pogacar puisque sa compagne, la Slovène Urska Zigart, s’est aussi imposée sur le contre-la-montre national.