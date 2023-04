Cyclisme: Démare forfait pour Paris-Roubaix, sa saison galère se poursuit

Arnaud Démare (31 ans), le sprinteur de la Groupama-FDJ, ne prendra pas le départ de Paris-Roubaix, dimanche, a annoncé son équipe.

Le sprinteur de la Groupama-FDJ Arnaud Démare, diminué physiquement, ne disputera pas Paris-Roubaix dimanche, monument cycliste où il représentait une des chances françaises de bien figurer, ainsi que l'a annoncé son équipe sur les réseaux sociaux.

"Arnaud ne se sentait pas à 100% pour s'aligner au départ et ne voulait pas prendre la place de quelqu'un d'autre", a commenté le directeur sportif, Frédéric Guesdon.

Démare remplacé par Scotson

Le Picard de 31 ans, qui compte 91 victoires chez les professionnels mais encore aucune cette saison, est remplacé par l'Australien Miles Scotson. En sept participations sur "la reine des Classiques", Arnaud Démare a obtenu trois Top 20, dont une sixième place en 2017.

Dimanche, face aux grands favoris Mathieu van der Poel et Wout Van Aert, la Groupama-FDJ misera avant tout sur le Suisse Stefan Küng, 3e l'an dernier et qui fait figure d'outsider de cette 120e édition. Fabian Lienhard, Olivier Le Gac, Jake Stewart, Lewis Askey et Samuel Watson complètent la composition de la formation française.

Les chances tricolores reposeront quant à elles principalement sur Christophe Laporte, récent vainqueur de Gand-Wevelgem et qui est actuellement en grande forme. Le Varois de la Jumbo-Visma sera toutefois en priorité au service de son leader, Wout Van Aert.