Cyclisme: six mois après sa terrible chute, Jakobsen à nouveau opéré au visage

Grièvement blessé au mois d’août lors d’une très lourde chute sur le Tour de Pologne, Fabio Jakobsen a une nouvelle fois été opéré du visage, six mois après son accident. Le sprinteur a désormais hâte de retrouver la compétition.

Six mois plus tard, Fabio Jakobsen continue son long chemin vers la guérison. Le cycliste néerlandais a subi jeudi une autre opération à l'hôpital Radboud de Nimègue, aux Pays-Bas. Le coureur de la Deceuninck-Quick Step a reçu des implants dans les deux mâchoires et les chirurgiens ont également soigné les cicatrices de sa bouche.

Jakobsen a publié une photo sur son compte Instagram, précisant que l’opération s’était bien déroulée: "Les prochains jours ressemblent à ceci. Beaucoup de froid. Et de la nourriture liquide. J'ai eu une autre opération, ça s'est bien passé. (...) J'espère que la semaine prochaine, je pourrai recommencer l'entraînement."

De multiples fractures et 130 points de suture sur le visage

Le 5 août dernier, Fabio Jakobsen a été victime d’une terrible chute à Katowice lors du Tour de Pologne. Alors que de nombreux coureurs se disputaient la victoire dans un sprint final massif, il a été bloqué contre les barrières par son compatriote Dylan Groenewegen et a percuté les barrières à grande vitesse. Une chute impressionnante et terrible.

Le sprinteur a frôlé la mort et est resté plusieurs jours dans le service des soins intensifs de l'hôpital de Katowice, après une opération qui a duré plus de cinq heures. Il souffrait alors de plusieurs fractures du crâne et d’une contusion cérébrale. Sa machoire a également été lourdement touchée et un de ses poumons a été perforé. Au total, 130 points de suture avaient été posés rien que sur son visage. Sa date de retour à la compétition n’a pas encore été fixée.