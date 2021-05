Cyclisme sur piste: les championnats d'Europe annulés en raison de la situation en Biélorussie

En raison de la crise diplomatique actuelle entre la Biélorussie et l'Union européenne, les championnats d'Europe de cyclisme sur piste n'auront finalement pas lieu à Minsk, comme cela devait être le cas fin juin. L'Union européenne de cyclisme cherche désormais une solution alternative.

L'Union européenne de cyclisme (UEC), a décidé ce jeudi, que les prochains championnats d'Europe de cyclisme sur piste, initialement prévus à Minsk, n'auront finalement pas lieu en Biélorussie. Les pistards devaient participer à cet événement du 23 au 27 juin prochains. Cette décision intervient après l'interception d'un avion de ligne et de l'arrestation d'un opposant au régime dimanche dernier.

Une solution alternative est cherchée

Depuis, Minsk est en conflit diplomatique avec l'Union européenne et les Etats-Unis. "Ces derniers temps, avec la Fédération cycliste de Biélorussie nous avons prêté une grande attention à l'évolution des faits qui se sont également trouvés au centre du débat international, a déclaré ce jeudi Enrico Della Casa, président de l'UEC. Et au cours du comité directeur ce jeudi, nous avons choisi d'annuler la manifestation à Minsk. Je tiens à remercier la Fédération cycliste de Biélorussie et son Président et membre de notre comité directeur, Natallia Tsylinskaya, qui a travaillé avec grande application dans les phrases préparatoires de la manifestation."

L'UEC précise qu'elle travaille désormais pour chercher une solution alternative et trouver une nouvelle ville hôte pour ces championnats d'Europe, qui doit se tenir quelques semaines avant les Jeux olympiques de Tokyo. Ce rendez-vous sera l'occasion pour les pistards de se jauger avant l'échéance olympique.

Ce mercredi soir, la Fédération française de cyclisme avait annoncé ses effectifs pour les épreuves de vitesse sur piste. Mathilde Gros a été sélectionnée pour représenter la France lors du keirin et de la vitesse individuelle. Rayan Helal et Sébastien Vigier participeront aux mêmes épreuves chez les messieurs, et formeront équipe avec Florian Grengbo pour la vitesse par équipes. Benjamin Thomas participera lui à l'épreuve de l'omnium.