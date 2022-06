Dauphiné: le coup de poing de Molano à Page au beau milieu du peloton

A moins de dix kilomètres de l’arrivée de la 6e étape du Critérium du Dauphiné à Gap ce vendredi, Juan Sebastian Molano s’est rendu coupable d’un mauvais geste sur le Français Hugo Page. Le Colombien lui a asséné un coup de poing après un écart involontaire. Il a été disqualifié.

Le sprinteur colombien Juan Sebastian Molano a passé ses nerfs sur le Français Hugo Page, ce vendredi lors de la 6e étape du Critérium du Dauphiné. Alors que le peloton s'échinait à revenir sur l'échappée matinale dans une partie descendante, le coureur de la Team UAE est venu à hauteur de Hugo Page pour l'enguirlander.

Si dans un premier temps la colère de Molano s’exprime par des gestes dans le vide et des mots probablement peu élogieux à l’égard du natif de Chartres, il finit par asséner un coup de poing au visage du jeune tricolore (20 ans).

Le Colombien disqualifié

Avant de porter ce coup au visage du coureur d'Intermarché-Wanty, Molano lui a mis un coup sur le vélo, manquant de peu de déséquilibrer le porteur du maillot vert. Le différend entre les deux protagonistes vient d’un écart involontaire de Page, bloqué par un autre concurrent dans une courbe.

Comme indiqué par son équipe en fin d'après-midi, Molano a été disqualifié pour son coup de sang. "J'ai fait une erreur dangereuse, je tiens à m'excuser, a réagi l'intéressé."

Le peloton n’arrivera finalement jamais à revenir sur le groupe à l’avant et laissera Valentin Ferron s’imposer. Derrière, c’est Molano qui règle le peloton et prend la 7e place de cette 6e étape du Critérium du Dauphiné entre Rives et Gap. Hugo Page, porteur du maillot vert et déjà dans le top 10 à trois reprises depuis le début de l’épreuve, prend, lui, la 14e place.

Les coureurs auront rendez-vous avec Vaujany dès samedi puis avec le redoutable Plateau de Solaison ce dimanche en clôture de la course.