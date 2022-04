Liège-Bastogne-Liège: plusieurs fractures pour Alaphilippe, qui reste à l'hôpital après son énorme chute

Ayant chuté très lourdement à soixante kilomètres de l'arrivée du Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe est victime de deux côtes cassées, d'une fracture de l'omoplate et d'un hémopneumothorax, a annoncé ce dimanche son équipe Quick Step-Alpha Vinyl.

Victime d'une énorme chute à soixante kilomètres de l'arrivée, alors qu'un tiers du peloton est parti à terre avant le Col du Rosier, Julian Alaphilippe est dans un état stable rassure son équipe Quick Step, qui donne tout de même des précisions sur ses différentes blessures. Le coureur français avait dû abandonner, renonçant une nouvelle fois à un titre dans ce Liège-Bastogne-Liège, une course qui se refuse à lui obstinément (2e en 2015 et 2021).

"Deux côtes cassées, une fracture de l'omoplate et un hémopneumothorax"

"Le champion du monde Julian Alaphilippe a subi deux côtes cassées, une fracture de l'omoplate et un hémopneumothorax, commente son équipe. Son état est stable, mais il devra être hospitalisé en observation. Tous deux se rendront en ambulance à Herentals pour des examens et des traitements complémentaires."

La chute s'est produit alors que les coureurs étaient sur une ligne droite, et donc à plus de 80 km/h. La violence du choc a d'ailleurs poussé Romain Bardet à quitter son vélo pour venir en aide au Français blessé, qui a confié à RMC avoir eu "très peur pour Julian". "Je suis tombé de son côté, je l’ai vu trois mètres en contrebas, racontait le coureur DSM en détaillant l'accident. Il m’a dit ‘je ne peux pas bouger, je ne peux pas bouger'. Personne n’arrivait. Ça a duré une éternité, j’avais vraiment peur. Il ne pouvait plus bouger. C’est vraiment des scènes qu’on ne veut pas voir en vélo."

Troisième chute en deux mois pour Alaphilippe

Alaphilippe, 29 ans, a chuté trois fois en deux mois. Il a effectué un spectaculaire soleil lors des Strade Bianche début mars puis est de nouveau tombé, sans conséquence toutefois, dans la Flèche brabançonne le 13 avril. Cette saison, le double champion du monde a connu une moindre réussite. S'il a gagné une étape du Tour du Pays basque, il n'a pu faire mieux que quatrième mercredi dans sa course-fétiche, la Flèche wallonne, qu'il avait remportée l'an dernier pour la troisième fois.

Parmi les autres victimes de la chute, le Français Dorian Godon souffre d'une fracture de la clavicule gauche nécessitant une intervention chirurgicale et une fracture du poignet droit, selon les précisions de son équipe AG2R Citroën.