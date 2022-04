Liège-Bastogne-Liège: Alaphilippe abandonne après une chute collective

Julian Alaphilippe ne gagnera pas pour la première fois Liège-Bastogne-Liège. Le double champion du monde français a été pris dans une chute à 60 kilomètres de l’arrivée. Le coureur Quick-Step est touché au dos et a quitté la course en ambulance.

Julian Alaphilippe semble maudit sur Liège-Bastogne-Liège. Le coureur français a quitté la route du quatrième Monument de l’année dans une ambulance, selon les informations de France Télévisions. Le double champion du monde a été pris dans une grosse chute collective à environ 60 kilomètres de l’arrivée.

Après quelques minutes de flottement sur la présence ou non d’Alaphilippe dans le peloton, son maillot arc-en-ciel a été repéré dans un fossé. L’accident, qui a mis à terre plusieurs dizaines de coureurs, a également impliqué Romain Bardet, qui a d’ailleurs pris des nouvelles de son compatriote au moment de se relever.

Alaphilippe conscient et "capable de bouger ses jambes"

Touché au dos, le leader de Quick-Step n’a pas pu continuer la course comme l’a rapidement confirmé son équipe, sur Twitter. Quatrième de la Flèche Wallonne cette semaine après avoir fait l’impasse sur Paris-Roubaix, il pourrait également manquer les prochaines échéances selon la gravité de sa blessure. Conscient et capable de "bouger ses jambes" selon Marion Rousse, il serait victime de violentes douleurs au dos. Au cours de ses six premières participations à la Doyenne, Alaphilippe a terminé deux fois deuxième, pour deux autres Top 5.