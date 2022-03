Paris-Nice: en patron, Roglic prend la 7e étape et impressionne à la veille de l’arrivée

Le Slovène Primoz Roglic a fait la différence dans les derniers mètres du col de Turini pour s’imposer dans la 7e étape, ce samedi, et conforter son avance au classement général de Paris-Nice.

Pour l’instant, tout est sous contrôle pour Primoz Roglic. Déjà en tête de Paris-Nice, le Slovène a complètement maîtrisé la 7e étape, sans prendre aucun risque, pour aller chercher sa première victoire de la saison et augmenter son avance au général. Le grimpeur de la Jumbo-Visma a attendu les tous derniers mètres du col de Turini pour se défaire de ses compagnons de fortune. Sauf grande mésaventure, comme il avait connu l’an dernier, il semble promis à la victoire finale, dimanche.

Un finish intraitable

Une large échappée de 18 coureurs avait bien tenté sa chance en début de journée, mais les gros poissons du peloton semblaient décidé à se jouer la victoire. Dans la montée finale du Turini, l’explication entre favoris a donc eu lieu. Après une première banderille d’Adam Yates (Ineos), c’est Roglic lui-même qui a fait exploser le groupe de tête. Parti en compagnie de Daniel Martinez (Ineos), le maillot jaune a ensuite laissé revenir Simon Yates (Bike-Exchange) et Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) pour mieux aborder le final.

Dans celui-ci, l’ancien sauteur à skis, réputé pour son jump, s’est montré intraitable. Lorsqu’il a décoché son attaque, à 200m du sommet, personne n’a pu prendre sa roue. Si bien que le Slovène a eu le temps de savourer son succès avant de franchir la ligne, lui qui avait déjà enregistré deux 2es places sur ce Paris-Nice, après avoir laissé les lauriers à ses coéquipiers Christophe Laporte et Wout Van Aert sur la 1e et la 4e étape.

Latour a craqué

Pour l’heure, Roglic semble être le plus fort sur cette Course au soleil, même si l’ultime étape, dimanche, une boucle autour de Nice comprenant cinq difficultés, ne devrait pas être une partie de plaisir. Il possède 47’’ d’avance sur Simon Yates et 1’ sur Martinez, alors que Pierre Latour, dans le dur ce samedi, a reculé à la 8e place du général.

Mais d’expérience, le Slovène évitera de crier victoire trop tôt: l’an passé, au même stade de la course, il disposait d’une avance similaire au général mais une dernière journée cauchmardesque, ponctuée de deux chutes, l’avait contraint à abandonner le maillot jaune à Maximilian Schachmann. Un traumatisme qu'il pourrait effacer en inscrivant pour la première fois son nom au palmarès.