Paris-Nice: Latour surfe sur la belle vague de son équipe pour revenir au plus haut niveau

Actuel 3e du classement général, avant l'étape reine de samedi, Pierre Latour s'est montré très en vue depuis le départ de Paris-Nice. Petit à petit, le Français se rapproche de son meilleur niveau.

À 28 ans et après plusieurs saisons bien en dessous de ses attentes, Pierre Latour semble revenir à son meilleur niveau en ce début d’année 2022. Celui qui lui avait entre autres permis de remporter une étape de la Vuelta 2016, ou encore de finir meilleur jeune du Tour de France 2018. Avant l’étape reine de Paris-Nice ce samedi, dont l’arrivée sera jugée au sommet du Col de Turini à 1607 mètres, il est 3e du classement général. Alors, peut-il le rester?

Sur sa bicyclette comme dans la vie, Latour est un coureur un peu fantasque qui aime quand ça déménage. En mettre, en remettre, lancer, relancer, sur le plat ou en montée, jauger ses adversaires, les faire craquer quand il est en forme. En ce sens, le leader sur les courses à étapes de TotalEnergies dispose de tous les atouts pour briller sur ce 80ème Paris-Nice. Et il l’a prouvé pour l’instant cette semaine en faisant mieux que passer entre les gouttes depuis le départ dimanche à Mantes-la-Ville dans les Yvelines.

Passé entre les gouttes

Quand les jaunes et noirs de la meilleure formation du peloton, la Jumbo-Visma, décident de durcir le ton dès la première étape, il est celui qui parvient le mieux à suivre le rythme des Laporte, Roglic et Van Aert. Quand le vent sème la zizanie emportant avec lui dès la deuxième étape les espoirs de David Gaudu, Guillaume Martin ou Brandon McNulty de bien figurer au classement général, le voilà encore parmi les mieux placés à Orléans, bien au chaud, à l’abri des chutes et des coups de bordures dans le premier groupe.

Quand le chrono de milieu de parcours se présente, là où certains cadors comme Nairo Quintana perdent plus d’une minute sur les meilleurs, lui fait parler son sens de l’exercice en solitaire en terminant 7e, comme si ses deux titres de champion de France 2017 et 2018 du contre-la-montre dataient de la veille. Quand un virus hivernal de type grippal décime 15% du peloton, là encore, il fait partie des résistants.

Quand la route s’élève une première fois entre Loire et Ardèche jeudi, il n’a pas froid aux yeux et règle à la pédale le groupe des favoris à Saint-Sauveur-de-Montagut. Enfin, quand son coéquipier Mathieu Burgaudeau se fait la malle à 9 bornes de l'arrivée de la sixième étape vendredi à Aubagne, il vient en personne casser les relais en tête de peloton et mettre le bazar entre les équipiers de Van Aert et de Pedersen pour compromettre avec succès la poursuite. C'est simple, cette semaine, on l'a vu partout. Tout le temps.

Un coureur "complet"

"Il est en grande forme", résume Thomas Vockler, le sélectionneur de l’équipe de France. Ce que confirme Latour lui-même. "Petit à petit, ça revient. Après, on verra dans les jours qui viennent et dans les mois qui arrivent, surtout pendant l’été. Mais je me dis que par rapport aux dernières années, ça va beaucoup mieux. Lors de ma meilleure année en 2018, j’avais fait troisième sur le Tour de Catalogne, donc même si Paris-Nice n’est pas fini, je retrouve ce niveau-là et ça fait plaisir."

Le niveau dont Latour parle, est celui digne d’un coureur dit "complet". Le natif de Romans-Sur-Isère fait partie de cette race assez rare et bien spécifique des rouleurs-grimpeurs. Il ressemble intrinsèquement, et toutes proportions gardées bien sûr, au Slovène Primoz Roglic. À la fois gaillard et léger. Puissant mais avec une bonne giclette. "Parmi les coureurs français, c’est la meilleure combinaison rouleur/grimpeur sur les courses à étapes quand il est en forme", analyse Voeckler.

L'arrivée de Sagan a tout changé

À mettre au crédit de Latour, son équipe a enregistré cette année l’arrivée de la star slovaque Peter Sagan. Avec lui, tout un staff, mais aussi un nouvel équipementier californien pour les vélos, le même que celui du double champion du monde Julian Alaphilippe. À ce niveau-là, chaque détail compte. "C'est un ensemble de choses depuis le début de l'année, l'arrivée de Peter, le nouveau matériel, ça nous met dans un bon mood", confirme-t-il.

Confirmation également de son directeur sportif, Benoît Genezeau qui, en plus de la troisième place au général de Latour, a eu la joie de voir l'une de ses jeunes pousses, Burgaudeau, s'imposer à Aubagne lors de la 6ème étape de Paris Nice ce vendredi: "Tous les coureurs ont voulu être à la hauteur du grand champion qu'est Peter, de nos nouveaux équipementiers, on a structuré et professionnalisé l'ensemble et on leur a dit qu'il ne fallait surtout pas avoir de complexes. On est fiers et très heureux de tout ça."

Plutôt étape que podium

De là à pouvoir espérer une place sur le podium final sur la Prom’ dimanche à Nice pour Latour ? "Je préfèrerais gagner une étape que de terminer dans le Top 3 du général", répond sans sourciller le Drômois. Objectivement, on a de toute manière du mal à l’imaginer rivaliser de près avec les frères britishs, Simon et Adam Yates, ou avec les Colombiens Quintana et Martinez dans la très longue montée du Turini et ses 14,9 kilomètres à 7.3% de moyenne. Et encore plus de mal à l'imaginer combler son écart d'une quarantaine de secondes avec le leader du classement, le Slovène Primoz Roglic.

Reste à voir si tout cela se traduira ce samedi par une tentative d’échappée. Possible à écouter Pierre Latour. "Pour le général, on verra, je préfère voir les étapes au jour le jour et le classement viendra avec si ça tient, évacue le principal intéressé. Je préfère tout mettre tous les jours et on verra bien."

Ses coéquipiers sont en tout cas prêts à tout donner pour lui permettre de s'exprimer au mieux. "C'est aussi un effet de groupe, analyse Burgaudeau. On a un super collectif, on s'entend tous vraiment bien. On a un leader qui est génial, c'est un super mec. C'est un plaisir de se mettre à la planche pour des gars comme ça, et il le rend en retour. On a deux grosses journées à faire pour Pierre et la motivation va être décuplée, on va se livrer à 100% parce qu'on sait qu'il est capable de grandes choses."