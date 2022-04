Paris-Roubaix: le directeur de la course met en garde sur la redoutable Trouée d’Aremberg

RMC Sport a suivi le directeur de Paris-Roubaix sur la présentation du parcours de l'édition 2022, qui aura lieu ce dimanche. Une course sous un temps sec "qui favorisera les rouleurs" selon Thierry Gouvenou, qui pointe également l'endroit où certains pourraient tout perdre.

L’Enfer du Nord approche à grands pas. Ce mardi, à cinq jours de l’édition 2022 de Paris-Roubaix, qui s’élance dimanche en fin de matinée, RMC Sport a suivi le directeur de la course lors de la reconnaissance de parcours. Devant la presse, Thierry Gouvenou a notamment indiqué le secteur où les favoris à la victoire finale pourraient tout perdre: la fameuse Trouée d’Aremberg.

"On voit qu’au niveau du pavage, il y a beaucoup de différences de niveaux. Il y a des pavés qui sont tournés et énormément d’écart entre eux, détaille le patron de Paris-Roubaix. Ce sont des pavés qui secouent énormément les coureurs. Le pavé est disjoint et en faux-plat descendant, donc ça arrive très vite. La grosse sélection commence là. On perd ailleurs aussi, mais on peut commencer à perdre ici. Une mauvaise chute peut compromettre un bon résultat."

Un parcours sec mais toujours piégeux

À l’inverse de la dernière édition, marquée par une très forte présence de boue, les coureurs engagés devraient évoluer sur un parcours sec. Même si, comme a prévenu Thierry Gouvenou, certains secteurs pavés, comme celui de Saint-Python, pourraient être piégeux.

"Oui, c’est très sec, mais il y a quand même quelques pièges. On a vu quelques mares d’eau résiduelles, et ce sont ces mares qui sont les plus dangereuses parce qu’on arrive à très grande vitesse et on est surpris par le changement d’état du pavé et c’est là qu’il peut y avoir de grosses chutes. Plus c’est sec, plus les gros rouleurs sont avantagés et on en a des bons qui seront présents dimanche."